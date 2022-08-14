Лето закончится: новосибирцев ожидают ливни и похолодание до +9 с 15 по 21 августа

Новосибирск накроют ливни и похолодание до +9 на следующей неделе

Жителей Новосибирска ожидает самая холодная неделя за всё лето с 15 августа 2022 года. В город придут ливни, шквалы и скачки температур воздуха с +9 до +21 градусов.

З-С гидрометцентр составил прогноз только на два дня, 15 и 16 августа. По их информации, все эти дни в Новосибирске температура будет варьироваться от +16 до +22 градусов. Ожидаются дожди с грозами, а также ветер с порывами до 14 м/с. Сервис Яндекс.Погода говорит о сильных, непрекращающихся ливнях на следующей неделе. По ночам столбики термометра будут падать до +5…+9. Днем воздух прогреется максимум до +19 в воскресенье, 21 августа. По его прогнозу, ливни будут каждый день, кроме пятницы, 19 августа. Во вторник, 13 числа, будет холоднее всего – до +13. Фото: Медиахолдинг1Mi А вот по данным Gismeteo, существенно подморозит в четверг, 14 августа. В этот день на улицу лучше не выходить без куртки, потому что нагрянет дождь и похолодает до +9. Также специалисты этого сервиса обещают сильные порывы ветра до 12 м/с в следующие выходные.

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