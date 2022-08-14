Медовый Спас 14 августа 2022: история, традиции и запреты праздника

Верующие будут отмечать Медовый спас 14 августа 2022 года – этот праздник еще называют Мокрым Спасом или Спасом на воде. История праздника, его традиции и запреты – в материале Atas.info.

Сразу в день празднования принято начинать собирать урожай мака и заготавливать мед – если это начать делать, то мед будет исцелять и лечить от любых болезней. Спас еще и совпадает хронологически с началом Успенского поста, самого короткого, но очень строгого. Мокрым Спасом и Спасом на воде этот день называют из-за традиции совершать крестные ходы к водоемам. Традиции Медового Спаса 14 августа 2022 года Православные женщины всегда пекут в этот день пироги и пряники, но в составе обязательно должен присутствовать мед. Также утром мак, травы, мед и воды освящают в церкви. Детей водят на пасеку, чтобы тех угостили медом прямо из сот, а женщины затем шли в церковь на исповедь, где они и просили милостыню и прощение у бога за своим грехи. Стоит отметить, что в Медовый Спас нужно заботиться о главное содержимом планеты – воде. Её тщательно чистили, убирали колодцы и занимались уборкой на берегах водоемов. Также в давние времена проводились массовые гуляния и ярмарки, а незамужние девушки гадали на суженного. Что запрещено делать в Медовый Спас 14 августа Людям запрещается распивать алкогольные напитки, несмотря даже на массовые гуляния. Также нельзя пить молоко или есть из него продукты, употреблять в пищу яйца и рыбу. Ну и как в любой православный праздник, нельзя ругаться, спорить, желать кому-то зла, а уж тем более насылать словесные проклятия – это зло может вернуться. В огороде тоже не стоить убираться, лучше отдохнуть и сходить вместе со своими родными помолиться.

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