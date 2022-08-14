Медовый Спас 2022: открытки и красивые поздравления с праздником

Медовый Спас 2022: открытки и красивые поздравления с праздником
Медовый Спас 2022: открытки и красивые поздравления с праздником
Сегодня, 08:00ОбществоАлександр КондратьевФото: Pxhere
Медовый спас будут отмечать православные жители России 14 августа 2022 года – его так назвали в честь пасечников, которые по традиции начинают сбор меда. Atas.info собрал лучшие поздравления и картинки к празднику.
Фото:pozdravok.com

Поздравляю со Спасом Медовым,

Быть желаю веселым, здоровым.

Пусть медок помогает от хвори,

Ну, а Спас охраняет от боли.

Искупайтесь в колодце свяченом,

Пока Спас не случился Моченый.

Пусть прощаются ваши проступки.

Поднимай же, за Спас, меда кубки.

*

Фото:pozdravok.com

Маки собирали люди в старину,

Медом угощали, пригласив к столу.

И благодарили Господа за все,

И сияло солнцем каждое лицо!

Пусть же в спас медовый Бог благословит,

На земле прекрасной ваши дни продлит,

Защитит от скверны, душу обелит,

К высшему потянет, как большой магнит.

И наполнит сердце радостью земной,

И печаль развеет нежною рукой,

Поведет по жизни, и научить жить,

Господу молиться, ближнему служить!

*

Фото:pozdravok.com

Медовое утро и спас наступает,

Маком и мёдом всех угощает.

Пусть же медовыми станут деньки

И не пустеют у Вас кошельки.

Пусть Маковей Вас одарит здоровьем,

И щедрость родных Вам станем подспорьем.

Пусть жизненный путь всегда будет гладким,

Так угощайте ж нас мёдиком сладким.

*

Фото:pozdravok.com

Пускай Медовый Спас принесет тебе множество положительных эмоций и сотни красочных моментов!

Желаю мира, достатка, улыбок и любви!

Пусть в твоей душе царят гармония и счастье!

Пускай здоровье будет крепким, а жизнь — сладкой, словно мед!

*

Фото:pozdravok.com

На дворе Медовый Спас,

Поздравляем дружно вас,

Пусть сладка судьба, как мед,

Благодать в душе живет!

С Первым Спасом всех вокруг,

Пусть излечится недуг,

А священная водица

Поможет счастью возродиться!

*

Фото:pozdravok.com

Спас Медовый подоспел,Лето провожая.

В сотах мед уже поспел,Праздник обещая.

Этот день календаря

Кличут Лакомкой не зря:

Первый Спас, Медовый Спас,Кое-что для нас припас,

Приготовил сладости

Для медовой радости!

*

Фото:pozdravok.com

В этот день, Медовый Спас,

Пожелаю всем добра,

Чтоб Господь лелеял вас,

И судьба простой была.

В доме чтоб всегда достаток,

И родные за столом,

Жизни сладкой и богатой,

И удач в труде любом!

*

Жизни сладкой, словно мёд,

В этот день тебе желаю,

Пусть во всём тебе везёт,

И добру не будет края.

Наступил Медовый спас,

Кушай сладость полной ложкой!

И пусть дарит жизнь сейчас

Только к радости дорожки!

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