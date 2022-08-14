Медовый Спас 2022: открытки и красивые поздравления с праздником

Поздравляю со Спасом Медовым,
Быть желаю веселым, здоровым.
Пусть медок помогает от хвори,
Ну, а Спас охраняет от боли.
Искупайтесь в колодце свяченом,
Пока Спас не случился Моченый.
Пусть прощаются ваши проступки.
Поднимай же, за Спас, меда кубки.
*
Маки собирали люди в старину,
Медом угощали, пригласив к столу.
И благодарили Господа за все,
И сияло солнцем каждое лицо!
Пусть же в спас медовый Бог благословит,
На земле прекрасной ваши дни продлит,
Защитит от скверны, душу обелит,
К высшему потянет, как большой магнит.
И наполнит сердце радостью земной,
И печаль развеет нежною рукой,
Поведет по жизни, и научить жить,
Господу молиться, ближнему служить!
*
Медовое утро и спас наступает,
Маком и мёдом всех угощает.
Пусть же медовыми станут деньки
И не пустеют у Вас кошельки.
Пусть Маковей Вас одарит здоровьем,
И щедрость родных Вам станем подспорьем.
Пусть жизненный путь всегда будет гладким,
Так угощайте ж нас мёдиком сладким.
*
Пускай Медовый Спас принесет тебе множество положительных эмоций и сотни красочных моментов!
Желаю мира, достатка, улыбок и любви!
Пусть в твоей душе царят гармония и счастье!
Пускай здоровье будет крепким, а жизнь — сладкой, словно мед!
*
На дворе Медовый Спас,
Поздравляем дружно вас,
Пусть сладка судьба, как мед,
Благодать в душе живет!
С Первым Спасом всех вокруг,
Пусть излечится недуг,
А священная водица
Поможет счастью возродиться!
*
Спас Медовый подоспел,Лето провожая.
В сотах мед уже поспел,Праздник обещая.
Этот день календаря
Кличут Лакомкой не зря:
Первый Спас, Медовый Спас,Кое-что для нас припас,
Приготовил сладости
Для медовой радости!
*
В этот день, Медовый Спас,
Пожелаю всем добра,
Чтоб Господь лелеял вас,
И судьба простой была.
В доме чтоб всегда достаток,
И родные за столом,
Жизни сладкой и богатой,
И удач в труде любом!
*
Жизни сладкой, словно мёд,
В этот день тебе желаю,
Пусть во всём тебе везёт,
И добру не будет края.
Наступил Медовый спас,
Кушай сладость полной ложкой!
И пусть дарит жизнь сейчас
Только к радости дорожки!