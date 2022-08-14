Медовый Спас 2022: открытки и красивые поздравления с праздником

Медовый спас будут отмечать православные жители России 14 августа 2022 года – его так назвали в честь пасечников, которые по традиции начинают сбор меда. Atas.info собрал лучшие поздравления и картинки к празднику.

Фото: pozdravok.com Поздравляю со Спасом Медовым, Быть желаю веселым, здоровым. Пусть медок помогает от хвори, Ну, а Спас охраняет от боли. Искупайтесь в колодце свяченом, Пока Спас не случился Моченый. Пусть прощаются ваши проступки. Поднимай же, за Спас, меда кубки. * Фото: pozdravok.com Маки собирали люди в старину, Медом угощали, пригласив к столу. И благодарили Господа за все, И сияло солнцем каждое лицо! Пусть же в спас медовый Бог благословит, На земле прекрасной ваши дни продлит, Защитит от скверны, душу обелит, К высшему потянет, как большой магнит. И наполнит сердце радостью земной, И печаль развеет нежною рукой, Поведет по жизни, и научить жить, Господу молиться, ближнему служить! * Фото: pozdravok.com Медовое утро и спас наступает, Маком и мёдом всех угощает. Пусть же медовыми станут деньки И не пустеют у Вас кошельки. Пусть Маковей Вас одарит здоровьем, И щедрость родных Вам станем подспорьем. Пусть жизненный путь всегда будет гладким, Так угощайте ж нас мёдиком сладким. * Фото: pozdravok.com Пускай Медовый Спас принесет тебе множество положительных эмоций и сотни красочных моментов! Желаю мира, достатка, улыбок и любви! Пусть в твоей душе царят гармония и счастье! Пускай здоровье будет крепким, а жизнь — сладкой, словно мед! * Фото: pozdravok.com На дворе Медовый Спас, Поздравляем дружно вас, Пусть сладка судьба, как мед, Благодать в душе живет! С Первым Спасом всех вокруг, Пусть излечится недуг, А священная водица Поможет счастью возродиться! * Фото: pozdravok.com Спас Медовый подоспел,Лето провожая. В сотах мед уже поспел,Праздник обещая. Этот день календаря Кличут Лакомкой не зря: Первый Спас, Медовый Спас,Кое-что для нас припас, Приготовил сладости Для медовой радости! * Фото: pozdravok.com В этот день, Медовый Спас, Пожелаю всем добра, Чтоб Господь лелеял вас, И судьба простой была. В доме чтоб всегда достаток, И родные за столом, Жизни сладкой и богатой, И удач в труде любом! * Жизни сладкой, словно мёд, В этот день тебе желаю, Пусть во всём тебе везёт, И добру не будет края. Наступил Медовый спас, Кушай сладость полной ложкой! И пусть дарит жизнь сейчас Только к радости дорожки!

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