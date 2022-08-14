Необычные грибы в форме цветов нашли в лесу Новосибирской области

Новосибирцы заметили в лесу странные грибы, которые можно легко перепутать с цветами. На этих дикоросах есть лопасти, напоминающие лепестки.

Этот необычный «цветочный» гриб нашел сибиряк Сергей. Он написал о находке в группе «Грибы и грибные места НСО» во «ВКонтакте». Подписчиков очень удивил этот дикорос. Как уточнила Atas.info опытный грибник Ксения Михайлов, этот дикорос довольно редкий для России. Обычно его встречают в Европе или США. Его называют – земляная звёздочка. «Это не цветок, а больше звезда. Отсюда и название Звездовик. Вот как раз под осень его находят в лесах, но очень редко – это удача. В сердцевине мешок из спор у него, есть такие крылья, как «лепестки». Издали можно и правда подумать, что это цветок», - рассказала Ксения. Девушка отметила, что этот гриб обычно не употребляют в пищу. Из него в основном делают лекарственные настойки.

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