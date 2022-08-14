Необычные грибы в форме цветов нашли в лесу Новосибирской области

Необычные грибы в форме цветов нашли в лесу Новосибирской области
Необычные грибы в форме цветов нашли в лесу Новосибирской области
Сегодня, 12:06ОбществоФото: vk.com / Грибы и грибные места
Новосибирцы заметили в лесу странные грибы, которые можно легко перепутать с цветами. На этих дикоросах есть лопасти, напоминающие лепестки.

Этот необычный «цветочный» гриб нашел сибиряк Сергей. Он написал о находке в группе «Грибы и грибные места НСО» во «ВКонтакте». Подписчиков очень удивил этот дикорос.

Как уточнила Atas.info опытный грибник Ксения Михайлов, этот дикорос довольно редкий для России. Обычно его встречают в Европе или США. Его называют – земляная звёздочка.

«Это не цветок, а больше звезда. Отсюда и название Звездовик. Вот как раз под осень его находят в лесах, но очень редко – это удача. В сердцевине мешок из спор у него, есть такие крылья, как «лепестки». Издали можно и правда подумать, что это цветок», - рассказала Ксения.

Девушка отметила, что этот гриб обычно не употребляют в пищу. Из него в основном делают лекарственные настойки.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская областьгрибы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы