Чем опасно скачивание VPN для Instagram после его блокировки 14 марта

Пользователи, которые не готовы расстаться с Инстаграмом начали скачивать бесплатные VPN – чем это грозит, как сделать рабочим – в материале Atas.info

Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов на территории России 14 марта. Многие люди не захотели расставаться с любимой соцсетью и начали устанавливать бесплатные VPN-сервисы. Однако многие не понимают, какие последствия от этого могут быть, как сделать так, чтобы Instagram работал – мы постараемся помочь. Запрещено ли пользоваться Instagram с помощью VPN? Юристы утверждают, что для пользователей из России нет никакой ответственности за использование VPN и доступ к тем сайтам, которые заблокировал Роскомнадзор. Ответственность лежит только на операторов связи, если они продолжат предоставлять доступ. Опасно ли использовать бесплатный VPN - можно ли занести вирусы? Бесплатные VPN сервисы – это не добродетели, и конечно им нужно заработать на людях. Чаще всего они зарабатывают на рекламе – обязывают смотреть объявления за пользование приложением. Однако есть и такие сервисы, который хотят заработать побольше – они начинают собирать информацию о пользователях, отслеживать, кто и что искал, кто кому писал, какие логины и пароли вводил. Как сделать, чтобы Instagram работал? Конечно, от VPN сейчас никуда не уйти, если хочется зайти на любимый сайт или в Инстаграм. Однако можно сделать это вполне безопасно, но придется потратиться на платные VPN-сервисы – они не хотят портить свою репутацию и чаще всего не передают никаких данных о пользователях, а обходятся они в сумму от 200 до 10 тысяч рублей в месяц. Сумма за пользование такими приложениями зависит от скорости интернета, которая вам нужна. Чем больше – тем и платить больше. Если вам достаточно того, чтобы просто посмотреть фотографии в Instagram, то вполне можно обойтись дешевым вариантом. Напомним, что Генпрокуратура РФ попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России – ей принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook.

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