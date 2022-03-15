Чем опасно скачивание VPN для Instagram после его блокировки 14 марта

Чем опасно скачивание VPN для Instagram после его блокировки 14 марта
Чем опасно скачивание VPN для Instagram после его блокировки 14 марта
Сегодня, 14:45ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Пользователи, которые не готовы расстаться с Инстаграмом начали скачивать бесплатные VPN – чем это грозит, как сделать рабочим – в материале Atas.info

Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов на территории России 14 марта. Многие люди не захотели расставаться с любимой соцсетью и начали устанавливать бесплатные VPN-сервисы. Однако многие не понимают, какие последствия от этого могут быть, как сделать так, чтобы Instagram работал – мы постараемся помочь.

Запрещено ли пользоваться Instagram с помощью VPN?

Юристы утверждают, что для пользователей из России нет никакой ответственности за использование VPN и доступ к тем сайтам, которые заблокировал Роскомнадзор. Ответственность лежит только на операторов связи, если они продолжат предоставлять доступ.

Опасно ли использовать бесплатный VPN - можно ли занести вирусы?

Бесплатные VPN сервисы – это не добродетели, и конечно им нужно заработать на людях. Чаще всего они зарабатывают на рекламе – обязывают смотреть объявления за пользование приложением.

Однако есть и такие сервисы, который хотят заработать побольше – они начинают собирать информацию о пользователях, отслеживать, кто и что искал, кто кому писал, какие логины и пароли вводил.

Как сделать, чтобы Instagram работал?

Конечно, от VPN сейчас никуда не уйти, если хочется зайти на любимый сайт или в Инстаграм. Однако можно сделать это вполне безопасно, но придется потратиться на платные VPN-сервисы – они не хотят портить свою репутацию и чаще всего не передают никаких данных о пользователях, а обходятся они в сумму от 200 до 10 тысяч рублей в месяц.

Сумма за пользование такими приложениями зависит от скорости интернета, которая вам нужна. Чем больше – тем и платить больше. Если вам достаточно того, чтобы просто посмотреть фотографии в Instagram, то вполне можно обойтись дешевым вариантом.

Напомним, что Генпрокуратура РФ попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России – ей принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook.

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