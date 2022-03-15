Что случилось с Wildberries 14 марта 2022: причины, почему не работал интернет-магази

Пользователи Wildberries по всей России, включая Новосибирск, сообщили о перебоях в работе интернет-магазина утром 14 марта. С их слов, из личного кабинета исчезли все товары, также не получалось оформить новый заказ.
Некоторые клиенты сервиса из Новосибирска пожаловались в официальный чат валдберрис нa пopтaлe Downdetector на то, что сайт долго грузится, а вкладки не открываются. При этом представители сети факт глобальных сбоев не потверждали.
«В настоящий момент отмечаются технические ошибки, ведутся работы по их устранению», – цитирует руководство Wildberries CNews.
Добавлялось, что пункты самовывоза и курьерская служба работают в штатном режиме. К утру 15 марта проблемы в работе компании устранили.
Отметим, Wildberries – это российская компания по продаже одежды, обуви, электроники, техники, которая работает на территориях России, Беларуси, в США и Европе. Владелицей является самая богатая женщина в мире Татьяна Бакальчук.