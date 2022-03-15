Что случилось с Wildberries 14 марта 2022: причины, почему не работал интернет-магази

Названы сроки восстановления работы Wildberries после сбоя

Сбой в работе Wildberries зафиксировали около 6 утра 14 марта 2022 года в Москве. В течение дня интернет-магазин работал нестабильно. О том, когда его починят, и по каким причинам возник сбой – в материале Atas.info.

Пользователи Wildberries по всей России, включая Новосибирск, сообщили о перебоях в работе интернет-магазина утром 14 марта. С их слов, из личного кабинета исчезли все товары, также не получалось оформить новый заказ. Некоторые клиенты сервиса из Новосибирска пожаловались в официальный чат валдберрис нa пopтaлe Downdetector на то, что сайт долго грузится, а вкладки не открываются. При этом представители сети факт глобальных сбоев не потверждали. «В настоящий момент отмечаются технические ошибки, ведутся работы по их устранению», – цитирует руководство Wildberries CNews. Добавлялось, что пункты самовывоза и курьерская служба работают в штатном режиме. К утру 15 марта проблемы в работе компании устранили. Отметим, Wildberries – это российская компания по продаже одежды, обуви, электроники, техники, которая работает на территориях России, Беларуси, в США и Европе. Владелицей является самая богатая женщина в мире Татьяна Бакальчук.

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