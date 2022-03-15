Новосибирский геймер рассказал, где дёшево собрать игровой компьютер

Санкции Запада в 2022 году ударили по российским геймерам. Многие игровые издатели закрыли продажи в нашей стране, аналогично поступили компании Intel, AMD и NVIDIA. Сборщик ПК из Новосибирска Илья Васильев рассказал Atas.info о том, возможно ли собрать мощный компьютер сейчас и где найти дешёвые комплектующие.

По словам специалиста по обслуживанию ПК и геймера Ильи Васильева, собрать компьютер для работы при нынешних условиях намного проще и дешевле, чем игровой. Однако всегда можно заглянуть на AliExpress. Чем заменить американские компоненты для компьютера «Сейчас компьютерщикам из многого выбирать не приходится. Из-за последних событий цены на всё подскочили, особенно на видеокарты и процессоры. Раньше компоненты можно было купить до 50 тысяч, а сейчас их стоимость перевалила за 100 тысяч рублей. В данный момент нам остаётся только надеяться на лучшее и собирать ПК у китайцев», - сказал специалист. Илья Васильев предупредил, что без достаточного опыта в китайских интернет-магазинах можно нарваться на комплектующие низкого качества. Перед покупкой он посоветовал посмотреть обзоры специалистов. Фото: Медиахолдинг1Mi «Есть варианты собрать слабый ПК из Китая. Один подобный я собирал – функциям отвечал, в играх показывал себя хорошо. Бюджетные комплектующие разрабатывает Тайваньская компания MSI. Вполне пригодный компьютер можно собрать». Эксперт подчеркнул, что в условиях нестабильного рынка выгоднее собирать компьютер частями. Сначала стоит выбрать корпус, блок питания, материнскую плату и оперативку. «Многие интересуются, чем заменить Intel раз компания свернула продажи в России. Скажу, что достойную замену найти сложно, но возможно. Например, в низком ценовом сегменте находится Zhaoxin - китайская альтернатива, также процессоры AMD Ryzen начали набирать популярность. Однако у них есть свои изъяны в работе с оперативной памятью – главное, чтобы она не была ниже 3200-3600 МГц. Этому процессору нужны высокие частоты для полноценной работы». Стоит ли избегать б/у комплектующих для ПК Геймеры из России опасаются, что на фоне происходящего в мире недобросовестные люди начнут торговать подделками под видом бренда по низким ценам. В погоне за дешевизной новички-сборщики могут попасться на эту удочку, отметил Илья Васильев. «Есть огромная вероятность купить на китайских платформах б/у товар, либо устройства из под майнеров. Существуют так же подделки брендов, однако их легко вычислить, если приглядеться к названию. Фото: Дмитрий Верещагин «Видеокарты майнеров в основном «грязные» внутри – может быть потёкшая термопрокладка, однако её легко заменить и вычистить. А потом такие ПК служат много лет так, что беспокоиться не стоит». Сборщик рассказал, что зачастую продавцы обманывают клиентов с компьютерными мышами. Больше всего подделок встречается с популярным брендом Logitech. При этом собеседник подчеркнул, что липовые устройства существовали всегда, вне зависимости от ситуации на международном рынке. Главное при выборе товаров быть внимательным, опираться на свои знания или опыт профессионалов, сверять заявленные характеристики с официальным производителем.

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