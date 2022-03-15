Скончался профессор СО РАН Валентин Карпович в возрасте 75 лет в Новосибирске

Скончался профессор СО РАН Валентин Карпович в возрасте 75 лет в Новосибирске
Скончался профессор СО РАН Валентин Карпович в возрасте 75 лет в Новосибирске
Сегодня, 11:26ОбществоФото: СО РАН
Долгие годы он посвятил преподаванию в новосибирском университете.

В Новосибирске скончался профессор, доктор философских наук и научный сотрудник СО РАН Валентин Николаевич Карпович. Трагичную весть сообщили его коллеги.

Из биографии Валентина известно, что он родился в городе Кирсанове Тамбовской области в 1948 году. Он окончил философский факультет МГУ, отучился в аспирантуре, а с 1971 года являлся аспирантом сектора Института философии РАН.

В 1975 году Карпович присоединился к созданному сектору логики и теории познания в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР. Его научные интересы лежали в области логики, философии языка и логической структуры социальной теории. Ему принадлежит ряд монографий и множество статей, особенностью которых было оригинальное видение важнейших тенденций современной философии. Карпович долгие годы был преподавателем в НГУ. Он работал заведующим кафедрой логики в университете.

Профессора не стало 15 марта 2022 года. Он умер в возрасте 75 лет.

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