Скончался профессор СО РАН Валентин Карпович в возрасте 75 лет в Новосибирске

В 1975 году Карпович присоединился к созданному сектору логики и теории познания в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР. Его научные интересы лежали в области логики, философии языка и логической структуры социальной теории. Ему принадлежит ряд монографий и множество статей, особенностью которых было оригинальное видение важнейших тенденций современной философии. Карпович долгие годы был преподавателем в НГУ. Он работал заведующим кафедрой логики в университете.