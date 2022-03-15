Роскомнадзор блокирует VPN: какие сервисы закрыты, какие нельзя скачивать

Роскомнадзор блокирует VPN: какие сервисы закрыты, какие нельзя скачивать
Роскомнадзор блокирует VPN: какие сервисы закрыты, какие нельзя скачивать
Сегодня, 17:48ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В России заблокировали популярные ВПН-сервисы, которые предоставляли доступ к Instagram и другим сайтам. Какие VPN запретили - в материале Atas.info

Роскомнадзор продолжил борьбу с запрещенными ранее в России соцсетями Facebook и Instagram. Однако на этот раз под удар попали популярные VPN-сервисы, которые предоставляли к ним доступ.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал для «Интерфакс», что в России уже заблокировано около 20 VPN-сервисов, с помощью которых можно было обойти блокировки сайтов и приложений.

При этом Роскомнадзор собирается продолжить и дальше блокировать ВПН-сервисы в России – это будет продолжаться ежедневно, хоть это и не простая задача.

Какие VPN сервисы заблокировали 15 марта в России?

Блокировке подверглись только самые популярные VPN-сервисы и приложения для Android и IOS, которые предоставляли доступ до запрещенных СМИ и социальных сетей.

Учитывая, что заблокированы только самые известные, другие будут еще некоторое время доступны.

Напомним, что Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов на территории России 14 марта. Многие люди не захотели расставаться с любимой соцсетью и начали устанавливать бесплатные VPN-сервисы.

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