Роспотребнадзор рекомендует новосибирцам оплачивать товар по ценникам

Роспотребнадзор дал рекомендации жителям Новосибирска, которым в магазине пытаются продать товар по цене, которая отличается от цены на ценнике.
Специалисты ссылаются на гражданский кодекс, согласно которому покупатель имеет право на достоверную информацию о товаре и его цене. Согласно закону, публичной офертой считается ценник. Поэтому при покупке товара продавец не имеет право требовать иную сумму за товар, чем та, которая стоит на ценнике.
В Роспотребнадзоре также заявили, что продавец может заключить с покупателем договор на других условиях, но не действовать в одностороннем порядке.
Также считается нарушением разная цена на один товар при разных способах оплаты.
В случае если в магазине отказываются продавать товар по цене на ценнике, в ведомстве рекомендуют писать жалобу.