Роспотребнадзор рекомендует новосибирцам оплачивать товар по ценникам

Специалисты ссылаются на гражданский кодекс, согласно которому покупатель имеет право на достоверную информацию о товаре и его цене. Согласно закону, публичной офертой считается ценник. Поэтому при покупке товара продавец не имеет право требовать иную сумму за товар, чем та, которая стоит на ценнике.