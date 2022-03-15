Роспотребнадзор рекомендует новосибирцам оплачивать товар по ценникам

Роспотребнадзор рекомендует новосибирцам оплачивать товар по ценникам
Роспотребнадзор рекомендует новосибирцам оплачивать товар по ценникам
Сегодня, 08:25ОбществоФото: pixabay.com
Роспотребнадзор советует жаловаться на продавцов из-за ценников.

Роспотребнадзор дал рекомендации жителям Новосибирска, которым в магазине пытаются продать товар по цене, которая отличается от цены на ценнике.

Специалисты ссылаются на гражданский кодекс, согласно которому покупатель имеет право на достоверную информацию о товаре и его цене. Согласно закону, публичной офертой считается ценник. Поэтому при покупке товара продавец не имеет право требовать иную сумму за товар, чем та, которая стоит на ценнике.

В Роспотребнадзоре также заявили, что продавец может заключить с покупателем договор на других условиях, но не действовать в одностороннем порядке.

Также считается нарушением разная цена на один товар при разных способах оплаты.

В случае если в магазине отказываются продавать товар по цене на ценнике, в ведомстве рекомендуют писать жалобу.

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