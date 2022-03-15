Запаса лекарств для льготников в Новосибирской области хватит на 5 месяцев

Запаса лекарств для льготников в Новосибирской области хватит на 5 месяцев
Запаса лекарств для льготников в Новосибирской области хватит на 5 месяцев
Сегодня, 09:25ОбществоФото: pixabay.com
Запас лекарств будет увеличен.

В Новосибирской области создадут годовой запас лекарственных препаратов для льготников в условиях вводимых санкций в отношении России.

Как сообщает правительство в своем телеграмм-канале, в настоящее время имеющегося запаса хватит на пять месяцев. Закуплено препаратов и медизделий на 800 млн рублей. Нехватки инсулина нет на складах, его хватит на пять месяцев.

Директор ГКУ НСО «Новосибрблфарм» заявила, что были объявлены закупки препаратов для создания годового запаса. Специалисты ведут переговоры с поставщиками.

Ранее отмечалось, что из-за спроса на инсулин выросли цены на препарат.

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