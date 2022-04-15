148 предприятий объявили о сокращении 1 065 сотрудников в Новосибирской области

О предстоящих сокращениях уведомили 148 организаций. Планируется сократить 1 065 сотрудников. Помимо этого, еще 37 компаний отправили 1 177 работников в режим простоя. По сообщению ТАСС, этот показатель равен 15% от всей численности рабочей силы на предприятиях.