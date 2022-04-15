60 несовершеннолетних девушек стали мамами в Новосибирской области в 2022 году

60 несовершеннолетних девушек стали мамами в Новосибирской области в 2022 году
60 несовершеннолетних девушек стали мамами в Новосибирской области в 2022 году
Сегодня, 13:53ОбществоФото: pixabay.com
Четверо из матерей родили второго ребенка.

В Новосибирской области 60 девушек, не достигших совершеннолетия, стали мамами. Об этом свидетельствуют данные из Управления ЗАГСА по региону.

Так, с начала нового года за первый квартал 2022 года в регионе оказались 60 несовершеннолетних молодых мал. У четверых из рожениц это уже не первый ребенок. 56 новорожденных появились у мам в возрасте от 14 до 17 лет.

В ЗАГСЕ отметили, что в 2020 году зарегистрировано 255 актов о рождении детей у несовершеннолетних. В 2021 году количество новорожденных снизилось до 239. Также за последние два года были юные мамы, которым только исполнилось 13 лет.

В Новосибирской области есть и многодетные несовершеннолетние матери. В 2020 году у двух девушек 16 и 17 лет появился на свет уже третий ребенок. В 2021 году две 17-летние мамы стали многодетными. Всего с начала 2022 года в регионе родились 6 570 детей.

По данным ЗАГС, самым распространенным именем у новорожденных стало - Матрена. Также девочек называли Аниса, Иллада, Кристиана, Милавика, Олимпия, Павла, Яролика, Виолина, Матрёна, Ева-Лукерья. А мальчиков - Яромил, Аким, Анас, Динислав, Климентий, Тихомир, Мирослав-Дарин, подробнее - в материале Atas.info.

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