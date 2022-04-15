60 несовершеннолетних девушек стали мамами в Новосибирской области в 2022 году

В Новосибирской области есть и многодетные несовершеннолетние матери. В 2020 году у двух девушек 16 и 17 лет появился на свет уже третий ребенок. В 2021 году две 17-летние мамы стали многодетными. Всего с начала 2022 года в регионе родились 6 570 детей.