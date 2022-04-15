Эксперт опроверг рост числа автоугонов в Новосибирской области

Количество угонов автомобилей в Новосибирской области сократилось примерно на 30% весной 2022 года. Об этом Atas.info заявил общественный деятель и автоэксперт Владимир Кириллов, добавив, что предпосылок к увеличению случаев похищений машин нет.
Эксперт считает, что новость росте числа автоугонов обошла регионы России из-за обсуждения предложения страховых компаний внести изменения в ОСАГО. А именно допустить в условиях санкций использование поддержанных запчастей при ремонте автомобилей.
«Панические заявления некоторых общественников связаны с этим предложением российских автостраховщиков. Однако неделю назад Правительство России идею употребления б/у деталей при ремонте битых машин отвергло. Поэтому всплеска автоугонов не ожидается», - заявил Владимир Кириллов.
На сегодняшний день, добавил общественник, в Новосибирской области наблюдается обратная тенденция. Судя по озвученному на недавней сессии Заксобрания отчету начальника регионального ГУ МВД России Андрея Кулькова, количество автоугонов снизилось примерно на 30%.