Когда отключат тепло в домах Новосибирска в апреле 2022

Когда должны отключить отопление в Новосибирске в 2022 году по закону – в материале Atas.info.

Отопление в жилых домах Новосибирска могут отключить уже в ближайшее время благодаря теплой дневной температуре от +10 градусов, такое заявление сделал мэр города Анатолий Локоть. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 7 апреля заявил, что отопительный сезон завершится после того, как дольше пяти суток на улице температура останется выше +10 градусов. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённым постановлением Правительства РФ: Отопительный сезон можно завершить после окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура была выше +8 градусов. Например, в 2021 году отопление отключили 5 мая. В 2020 году – 23 апреля, в 2019 году – 10 мая.

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