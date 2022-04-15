Matras.ru: умеренный рост продаж на фоне проблем традиционной розницы

На практике продавать дешевле, чем в наземных точках ритейлеру удается благодаря «оптовому» и зачастую эксклюзивному формату сотрудничества с брендами, а также из-за особенностей организации дистанционных продаж, которые требуют меньше затрат. Даже при снижении цены на условные 5-10% по сравнению с традиционной розницей интернет-гипермаркет получает поток заявок.