Matras.ru: умеренный рост продаж на фоне проблем традиционной розницы

Matras.ru: умеренный рост продаж на фоне проблем традиционной розницы
Matras.ru: умеренный рост продаж на фоне проблем традиционной розницы
Сегодня, 18:07ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Представители Matras.ru, популярного цифрового гипермаркета товаров для сна, заявили об умеренном росте продаж на фоне неблагоприятной ситуации в традиционной рознице.

Пойти против течения и улучшать статистику в период затяжного экономического кризиса и пандемии федеральный ритейлер смог во многом благодаря принятым инициативам и четко выстроенной маркетинговой тактике.

Каталог с минимальной наценкой

Будучи официальным партнером крупных фабрик-производителей, интернет-гипермаркет делает основной акцент на платежеспособности населения и предоставлении товаров с почти нулевой наценкой. Поэтому в каталогах гипермаркета есть товары с любым ценником – от недорогих матрасов, которые покупают на съемные квартиры и дачи до премиум-коллекций.

На практике продавать дешевле, чем в наземных точках ритейлеру удается благодаря «оптовому» и зачастую эксклюзивному формату сотрудничества с брендами, а также из-за особенностей организации дистанционных продаж, которые требуют меньше затрат. Даже при снижении цены на условные 5-10% по сравнению с традиционной розницей интернет-гипермаркет получает поток заявок.

Быстрая доставка

Matras.ru в свое время выступил со смелой инициативой модернизировать логистику при оформлении онлайн заказов. В том числе, отказаться от услуг сторонних транспортных компаний там, где это возможно, и доставлять заказы клиентам сразу со складов фабрик, силами собственных отделов логистики.

Постепенно на новый формат доставки перешли большинство крупных производителей, а благодаря инновационному подходу ритейлеру удалось снизить сроки ожидания доставки клиентами до 1-3 дней в большинстве регионов. В некоторых городах сроки доставки заказов вообще ограничиваются рабочим днем.

Акции и распродажи

Так как стоимость была и остается одним из главных факторов, определяющих покупательский интерес, интернет-гипермаркет продолжает проводить сразу несколько акций ежедневно. В том числе ритейлер раздает подарки при покупке ограниченного ассортимент из каталога, снижает цены на промо-коллекции, устраивает сезонные и праздничные распродажи.

Например, сейчас при покупке матраса бренда «Ортомакс» клиент может получить еще один матрас в качестве подарка. При покупке продукции других брендов зачастую бесплатно можно получить подушку, наматрасник, одеяло и прочие аксессуары.

Источник: https://www.matras.ru/

ООО "Матрас Интер Рус", ОГРН: 1147746944718

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