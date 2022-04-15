Репетиции парада Победы состоятся 5 и 7 мая в Новосибирске

В Новосибирске пройдет утренняя и вечерняя репетиции парада Победы. Даты проведения и праздничные мероприятия опубликовала в постановлении мэрия города.
Согласно документу, первая репетиция парада состоится 5 мая в 20:00, генеральная - 7 мая в 10:00. Также до 5 мая планируют смонтировать трибуны на площади Ленина.
Отмечено, что подготовка к параду началась ещё 4 апреля на плацу Новосибирского высшего военного командного училища. Технику готовят на аэродроме Толмачево с 5 числа месяца.
До 22 апреля мэрия опубликует карту улиц, на которых ограничат движение на время праздников. Кроме того, будет подготовлено постановление о соблюдении законодательства в торговле алкоголем.
Напомним, мэр рассказал, что в Новосибирске на День Победы прогремят два салюта и фейерверк.