Репетиции парада Победы состоятся 5 и 7 мая в Новосибирске

Репетиции парада Победы состоятся 5 и 7 мая в Новосибирске
Репетиции парада Победы состоятся 5 и 7 мая в Новосибирске
Сегодня, 10:23ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Опубликованы праздничные мероприятия ко Дню Победы.

В Новосибирске пройдет утренняя и вечерняя репетиции парада Победы. Даты проведения и праздничные мероприятия опубликовала в постановлении мэрия города.

Согласно документу, первая репетиция парада состоится 5 мая в 20:00, генеральная - 7 мая в 10:00. Также до 5 мая планируют смонтировать трибуны на площади Ленина.

Отмечено, что подготовка к параду началась ещё 4 апреля на плацу Новосибирского высшего военного командного училища. Технику готовят на аэродроме Толмачево с 5 числа месяца.

До 22 апреля мэрия опубликует карту улиц, на которых ограничат движение на время праздников. Кроме того, будет подготовлено постановление о соблюдении законодательства в торговле алкоголем.

Напомним, мэр рассказал, что в Новосибирске на День Победы прогремят два салюта и фейерверк.

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