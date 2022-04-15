«СерьГа» опоздала на патриотический концерт: как прошла акция в Новосибирске

Концерт на площади Пименова перед ГПНТБ начался раньше заявленного времени – люди начали собираться там уже в 16:30, а чтобы попасть на территорию, необходимо было отстоять большую очередь к рамкам металлоискателя. При этом людей досматривали тщательно – смотрели, что в бутылках, карманах, а девушек просили показывать, что они принесли с собой в сумках. После успешного прохождения через пост охраны встречали молодые волонтеры и давали фигурки в форме сердца в рамках акции «Свет наших сердец».