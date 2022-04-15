«СерьГа» опоздала на патриотический концерт: как прошла акция в Новосибирске

Четверг, 14 марта, власти организовали в Новосибирске патриотический музыкальный марафон «ZaРоссию» и «МирБезНацизма» на площади Пименова. Больше всего туда пришло студентов разных вузов города, но и взрослые тоже были. Целью этого концерта была поддержка России и нашей армии во внешнеполитической ситуации. Что там происходило – в репортаже Atas.info.
«Украина совместно с Америкой хотели напасть на Россию! Поддержите нашу армию, возьмите газету», – с такими словами возле входа на концерт встретил мужчина, который раздавал газеты с заголовком «Вставай, страна огромная», в которой говорится о том, что США готовились нанести удар по России с территории Украины, а наши войска опередили их. В одной из статей там сказано, что нашей стране теперь необходимо восстановить исторические границы для создания «Единого государства».
Концерт на площади Пименова перед ГПНТБ начался раньше заявленного времени – люди начали собираться там уже в 16:30, а чтобы попасть на территорию, необходимо было отстоять большую очередь к рамкам металлоискателя. При этом людей досматривали тщательно – смотрели, что в бутылках, карманах, а девушек просили показывать, что они принесли с собой в сумках. После успешного прохождения через пост охраны встречали молодые волонтеры и давали фигурки в форме сердца в рамках акции «Свет наших сердец».
Поэт Игорь Караулов заявил журналистам, что пришел на концерт по приглашению. Солист группы «Солнце Маяк» Святослав Меликов сказал почти тоже самое – «возникло внутреннее желание». Молодые музыканты из группы «АЯ» рассказали, что это их первый концерт.
Сразу после небольшого пресс-подхода на сцене приветствовали собравшихся людей со словами «Мы за Россию и мир без нацизма». В этом время люди начали собираться ближе к сцене, а сзади находилось огромное количество студентов в фирменной одежде своих вузов, с флагами России, а не накоторых были жилеты с символом «Z» в цвет георгиевской ленты.
В толпе были видны флаги политических партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия».
В какой-то момент на сцене начали подбадривать народ, чтобы они начали выкрикивать речевки «За Россию», «Россия вперед!» и подобные. Однако народ не сильно был активен – в основном все ждали какого-то веселья, а чтение стихов явно не понравилось молодежи, все сразу массово пошли курить, ходить в туалет и в магазин за перекусом.
В середине концертной площадки стоял шатер, где волонтеры за пожертвование в 100 рублей давали черную футболку с буквой «Z». Удивительно, что футболки раскупили всего за несколько минут. Один из парней, пожертвовавших деньги, сказал, что он приобрел её для того, чтобы ходить в ней дома – «А где еще купишь футболку за 100 рублей?», - сказал он.
Множество людей пришли на концерт со своими детьми. Одна из молодых мам нарисовала на своей щеке флаг России в форме сердечка, а другая надела на девочку 7-9 лет футболку с символикой «Z». Люди были подготовлены к этому «празднику», что и казалось странным – много людей с большими флагами, футболками «Z» и подобными атрибутами.
Родителям с детьми тоже было чем заняться – недалеко от сцены стояли стелс-карты. Если кратко, то это мозаика из карты Новосибирской области по районам, задача – собрать регион в единое целое. Приз: ленточка на грудь в цвет российского триколора.
Когда начала играть группа «Смысловые галлюцинации», народ сильно оживился. Многие подошли поближе к сцене, а некоторые даже подтанцовывали и подпевали. Коллектив сыграл несколько своих известных песен, а завершил выступление самым своим популярным произведением «Вечно молодой, вечно пьяный».
Сразу после завершения выступления известной советской музыкальной группы люди начали плавно расходиться. Те, что остались, послушали вышедшую на сцену с опозданием группу «СерьГа».
Когда концерт подошел к концу, началась акция «Свет наших сердец». Организаторы задумывали, что на выданные сердечки направят прожектор, а из отражений сформируется буква «Z», но ничего не вышло.