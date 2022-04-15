Новосибирские хирурги спасли беременную пациентку с тромбом в сердце

В Новосибирске 25-летнюю беременную девушку из Благовещенска спасли кардиохирурги из клиники Мешалкина. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
Молодая девушка страдала хронической тромбоэмболией. В любой момент тромб мог оторваться и перекрыть легочную артерию. Первый раз в клинике Мешалкина ее уже оперировали в 2021 году. Тогда новосибирские врачи провели операцию с подключением искусственного кровообращения. После вмешательства пациентка принимала необходимые препараты. Однако вскоре она забеременела и была вынуждена прекратить терапию.
Новый тромб возник у девушки на 27-й неделе беременности. Врачи приняли решение проводить операцию, потому что медлить было нельзя. Хирургическое вмешательство провели малоинвазивным способом - через небольшой прокол. Специальным инструментом сгусток крови извлекли из правого предсердия пациентки.
Операция прошла успешно. На случай экстренного начала родов также дежурил акушер-гинеколог, но его помощь не понадобилась. Девушку выписали из клиники через 5 дней после операции.
Напомним, ранее хирурги из Новосибирска спасли женщину с опухолью из клубка сосудов в печени. Со слов врачей, опухоль могла разорваться в любую минуту и привести к внутреннему кровотечению. В поражённый участок печёночной артерии ввели эмболизаторные сферы. Это позволило закупорить сосуды и опухоль уменьшилась.