Новосибирские хирурги спасли беременную пациентку с тромбом в сердце

Новосибирские хирурги спасли беременную пациентку с тромбом в сердце
Новосибирские хирурги спасли беременную пациентку с тромбом в сердце
Сегодня, 12:50ОбществоФото: Пресс-служба НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина Момент операции
Девушку выписали через несколько дней после операции.

В Новосибирске 25-летнюю беременную девушку из Благовещенска спасли кардиохирурги из клиники Мешалкина. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Молодая девушка страдала хронической тромбоэмболией. В любой момент тромб мог оторваться и перекрыть легочную артерию. Первый раз в клинике Мешалкина ее уже оперировали в 2021 году. Тогда новосибирские врачи провели операцию с подключением искусственного кровообращения. После вмешательства пациентка принимала необходимые препараты. Однако вскоре она забеременела и была вынуждена прекратить терапию.

Новый тромб возник у девушки на 27-й неделе беременности. Врачи приняли решение проводить операцию, потому что медлить было нельзя. Хирургическое вмешательство провели малоинвазивным способом - через небольшой прокол. Специальным инструментом сгусток крови извлекли из правого предсердия пациентки.

Операция прошла успешно. На случай экстренного начала родов также дежурил акушер-гинеколог, но его помощь не понадобилась. Девушку выписали из клиники через 5 дней после операции.

Напомним, ранее хирурги из Новосибирска спасли женщину с опухолью из клубка сосудов в печени. Со слов врачей, опухоль могла разорваться в любую минуту и привести к внутреннему кровотечению. В поражённый участок печёночной артерии ввели эмболизаторные сферы. Это позволило закупорить сосуды и опухоль уменьшилась.

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