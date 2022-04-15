Новосибирские хирурги спасли беременную пациентку с тромбом в сердце

Молодая девушка страдала хронической тромбоэмболией. В любой момент тромб мог оторваться и перекрыть легочную артерию. Первый раз в клинике Мешалкина ее уже оперировали в 2021 году. Тогда новосибирские врачи провели операцию с подключением искусственного кровообращения. После вмешательства пациентка принимала необходимые препараты. Однако вскоре она забеременела и была вынуждена прекратить терапию.