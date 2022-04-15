В Новосибирске пропал 8-летний мальчик по пути в школу

В Новосибирске пропал 8-летний мальчик по пути в школу
В Новосибирске пропал 8-летний мальчик по пути в школу
Сегодня, 11:29ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Школьник вышел из дома утром и до сих пор не вернулся.

В Новосибирске начал поиски пропавшего 15 апреля 8-летнего мальчика Перминова Даниила. Его ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Мальчик 2013 года рождения ушел из дома в Железнодорожном районе и не вернулся. Заявка поступила к нам чуть более часа назад, ребенок вышел и встретил у подъезда знакомую девочку, проводил ее, ей тоже нужно было в школу учиться, потом к себе и до школы не дошел, ранее не пропадал, телефона с собой нету. Ответственный, самостоятельно ходил от места проживания до школы пешком.», - уточнили в «ЛизаАлерт».

Школьник пропал утром 15 апреля 2022 года. Из дома он вышел в зелёной куртке, кепке и темно-синих брюках.

Приметы: плотное телосложение, рост 143, волосы русые, глаза голубые.

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