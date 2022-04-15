Вербное воскресенье 17 апреля 2022: пост, традиции и запреты праздника

Вербное воскресенье 17 апреля 2022: пост, традиции и запреты праздника
Вербное воскресенье 17 апреля 2022: пост, традиции и запреты праздника
Сегодня, 17:34ОбществоАлександр КондратьевФото: pixabay.com
Как правильно отмечать Вербное воскресенье 17 апреля 2022 года: соблюдение поста, древние традиция и запреты

Христиане во всем мире за неделю до Пасхи празднуют Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье, которые в 2022 году состоится 17 апреля. Как праздновать по правилам Великого поста, традиции и запреты – в материале Atas.info.

Напомним, что с 13 до 18 апреля из-за Великого поста по-прежнему запрещено есть мясо, птицу, рыбу и яйца. Также под запретом молочные продукты, сладости, фастфуд и алкоголь.

С 13 до 18 апреля из-за Великого поста запрещено есть: мясо, птицу, рыбу, яйца. Также под запретом молочные продукты, сладости, фастфуд и алкоголь. Однако в Вербное воскресенье можно съесть морепродуктов и выпить немного вина.

Традиции празднования Вербного воскресенья

НА Руси предки начинали отмечать Вербное воскресенье еще с понедельника – устраивали базары, на которых продавали игрушки, книги и сладости.

В праздник было принято ударять друг друга веточкой вербы, а также поднимать с постели детей легким ударом растения со словами «Не я бью, верба бьет».

Ветви освященной вербы было принято хранить весь год и ставить возле кровати больного человека и икон.

Вербные сережки употребляли в пищу, чтобы излечиться от бесплодия, лихорадки и простуды.

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенью нельзя выполнять тяжелую работу по доме. Нужно отложить все свои дела и насладиться отдыхом. В том числе нельзя передвигать мебель, стирать.

Строго запрещено ругаться и даже думать о плохом – лучше сходить с семьей в церковь.

Готовить в Вербное воскресенье разрешено.

Верующим в этот день следует быть добрыми и щедрыми – помогать нуждающимся, если есть такая возможность.

Можно посетить кладбище, чтобы положить освященные ветки вербы на могилы родственников.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы