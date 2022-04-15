Вербное воскресенье 17 апреля 2022: пост, традиции и запреты праздника

Христиане во всем мире за неделю до Пасхи празднуют Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье, которые в 2022 году состоится 17 апреля. Как праздновать по правилам Великого поста, традиции и запреты – в материале Atas.info.
Напомним, что с 13 до 18 апреля из-за Великого поста по-прежнему запрещено есть мясо, птицу, рыбу и яйца. Также под запретом молочные продукты, сладости, фастфуд и алкоголь.
С 13 до 18 апреля из-за Великого поста запрещено есть: мясо, птицу, рыбу, яйца. Также под запретом молочные продукты, сладости, фастфуд и алкоголь. Однако в Вербное воскресенье можно съесть морепродуктов и выпить немного вина.
НА Руси предки начинали отмечать Вербное воскресенье еще с понедельника – устраивали базары, на которых продавали игрушки, книги и сладости.
В праздник было принято ударять друг друга веточкой вербы, а также поднимать с постели детей легким ударом растения со словами «Не я бью, верба бьет».
Ветви освященной вербы было принято хранить весь год и ставить возле кровати больного человека и икон.
Вербные сережки употребляли в пищу, чтобы излечиться от бесплодия, лихорадки и простуды.
В Вербное воскресенью нельзя выполнять тяжелую работу по доме. Нужно отложить все свои дела и насладиться отдыхом. В том числе нельзя передвигать мебель, стирать.
Строго запрещено ругаться и даже думать о плохом – лучше сходить с семьей в церковь.
Готовить в Вербное воскресенье разрешено.
Верующим в этот день следует быть добрыми и щедрыми – помогать нуждающимся, если есть такая возможность.
Можно посетить кладбище, чтобы положить освященные ветки вербы на могилы родственников.