Закон о мобилизации в России 2022: до какого возраста призывают военнообязанных

Закон о мобилизации в России 2022: до какого возраста призывают военнообязанных
Закон о мобилизации в России 2022: до какого возраста призывают военнообязанных
Сегодня, 18:42ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Закон о мобилизации в 2022 году: кого и до какого возраста могут призвать, разряды военнообязанных – в материале Atas.info.

Призыву на военную службу в случае мобилизации в 2022 году подлежат граждане, которые уже прошли срочную службу или обучились на военной кафедре – они являются запасниками. В такой случае первее всех могли бы призвать самых молодых запасников.

Мобилизовать в ряды Вооруженных сил РФ из запаса могут военнообязанных почти любого возраста – матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов – до 50 лет. Младшие офицеры пребывают в запасе до 60 лет. Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга, полковники, капитаны 1 ранга – до 65 лет, высшие офицеры – до 70 лет.

Фото:Atas.info

Пополнить армию России при мобилизации могут и запасники женского пола до 45 лет, имеющие воинское звание – до 50 лет.

Резервисты тоже могут попасть под закон 2022 года – это военнослужащие, которые после демобилизации заключают с военкоматом контракт и находятся дальше в резерве, получая за это определенные выплаты, а также проходят переподготовку регулярно – они тоже по закону будут обязаны явиться в военкомат. Эксперты считают, что их призовут самых первых в таком случае.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что страна не планирует объявлять всеобщую мобилизацию из-за ситуации на Украине.

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