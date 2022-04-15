Жители Новосибирска расхватали футболки с буквой «Z» за 100 рублей

Новосибирцы на патриотическом концерте «ZaРоссию» 14 апреля раскупили у волонтеров все футболки с буквой «Z» за 100 рублей.
«Я купил её для того, чтобы носить дома, а где еще купишь футболку всего за 100 рублей?», - сказал один из покупателей.
Футболки раскупили у волонтеров всего за несколько минут. При этом желающих приобрести было намного больше, люди спрашивали об их наличии около 30 минут.
Одна из женщин даже искала где можно купить российский флаг – их тоже продавали, но трудно было найти.
Напомним, что власти 14 апреля организовали в Новосибирске патриотический музыкальный марафон «ZaРоссию» и «МирБезНацизма» на площади Пименова. Что там происходило – в репортаже Atas.info.