Жители Новосибирска расхватали футболки с буквой «Z» за 100 рублей

Жители Новосибирска расхватали футболки с буквой «Z» за 100 рублей
Жители Новосибирска расхватали футболки с буквой «Z» за 100 рублей
Сегодня, 16:15ОбществоАлександр КондратьевФото: Александр Кондратьев
Люди раскупили патриотические футболки всего за несколько минут

Новосибирцы на патриотическом концерте «ZaРоссию» 14 апреля раскупили у волонтеров все футболки с буквой «Z» за 100 рублей.

«Я купил её для того, чтобы носить дома, а где еще купишь футболку всего за 100 рублей?», - сказал один из покупателей.

Футболки раскупили у волонтеров всего за несколько минут. При этом желающих приобрести было намного больше, люди спрашивали об их наличии около 30 минут.

Одна из женщин даже искала где можно купить российский флаг – их тоже продавали, но трудно было найти.

Напомним, что власти 14 апреля организовали в Новосибирске патриотический музыкальный марафон «ZaРоссию» и «МирБезНацизма» на площади Пименова. Что там происходило – в репортаже Atas.info.

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