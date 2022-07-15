Мобильное приложение ученого из Кузбасса помогает пациентам вернуть улыбку

Денису Березину 23 года, он молодой ученый из города Кемерово и вместе со своей командой Денис создал приложение, которое позволяет восстановить мимику после поражения лицевого нерва.

Вдохновение Идея о создании приложения пришла к Денису в больнице, куда он попал с диагнозом невропатия лицевого нерва — поражение функции лицевого нерва. Проще говоря, у Дениса частично пропала мимика. Денис тщательно изучил теоретическую часть и придумал алгоритм работы будущего приложения, но понял что для реализации ему не хватает некоторых компетенций. Так в его команде, кроме него самого, появились Артём Иванов и Вячеслав Чертанов. Втроем ребята работали над созданием приложения для ускоренной реабилитации пациентов с невропатией лицевого нерва. Главной задачей приложения является уменьшить срок реабилитации с 6-8 месяцев до 3-4 месяцев. Принцип работы Принцип приложения прост: скачать, пройти регистрацию, пройти первичный тест, в процессе которого приложение просит выполнить ряд простых действий: улыбнуться, закрыть глаз, поднять брови и т.д. Система оценивает мимические паттерны пациента и после этого выдает результат выполнения, который передается лечащему врачу. На основе этих данных выбирается индивидуальный курс реабилитации, подходящий для конкретного пациента. Мнение эксперта «Чем быстрее начинается реабилитация, тем быстрее и качественнее восстанавливается функция мышц. Преимущество приложения в контроле. Если пациент выполняет упражнения самостоятельно, а не под контролем врача, то велика вероятность того, что упражнение будет выполнено неверно, и если мы сделаем такое упражнение хоть тысячу раз, оно не даст желаемого результата, а напротив закрепит неправильный навык. Приложение же контролирует правильность выполнения и, соответственно, дает результат». Перспективы Потеря мимики — распространённая проблема и является последствием не только инсульта, но целого ряда других заболеваний или же может стать результатом хирургического вмешательства, сна в неудобной позе или даже сна при открытой форточке… И возникнуть эта проблема может в любом возрасте. Так что проблема более чем актуальная. Это подтверждает и медицинское сообщество. Не так давно ребята получили предложение пройти апробацию в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова, чтобы получить финансирование и масштабироваться. «Масштабироваться можно и нужно», — говорит Денис, — «потому что наше приложение актуально не только в медицине, но и в других направлениях. Например, для девушек — можно заниматься фейс-фитнесом, подтягивать свою мимику, подтягивать лицо. Точно так же можно работать с артистами для того, чтобы выстраивать им правильные улыбки, учиться выражать эмоции и так далее. И еще одно перспективное направление — дипфейки, когда идет подмена лица, и мы можем идентифицировать, действительно это человек на камере, либо это подмена лица. Благодаря тому, что у нас есть мимические паттерны, то есть у каждого индивидуальные параметры, и наше лицо сможет стать, грубо говоря, нашей защитой». Сложности Ребята признаются, что самым сложным было не столько создание приложения, сколько его персонализация с помощью нейросетей, создание базы лиц с целью обучения нейросети и вопрос конфиденциальности, так как по ряду законов и условий передавать напрямую видео и фотографии на сервер — запрещено. Проблема была решена с помощью создания математической модели лица пациента. Именно она передается на сервер и врачу. Самое главное в разработке, в науке, в инновациях — это убрать рамки. Потому что любая идея, даже безумная может в итоге оказаться реальностью, если у тебя есть твоя команда, твои единомышленники. Возможно, нужно найти человека, который тебе поможет реализовать твои идеи. Наставник «Роль наставника является одной из самых важных. Наставник должен всегда контролировать ход выполнения работы, должен определить правильные дедлайны, должен следить за той результативностью, которая есть у команды, распределять роли, потому что иногда участникам необходимо сменять их сферу деятельности, для того чтобы добиться успеха. Также очень важным является ограничение самого развития, потому что люди могут «заиграться» и больше делать упор не на научную составляющую проекта, а на развитие самого приложения и вовремя не создадут именно ту инновацию, которая позволит чуть позже их приложению стать гораздо более успешным. Самое сложное для наставника — психологически подготовить команду к тому, что их ждет дальше» Цели «Если помечтать и говорить о дальнейших целях, то конечно, хотелось бы стать одной из двенадцати иных медицинских систем, которые есть в России, чтобы все медики знали, как работать с приложением, чтобы при запросе «восстановление мимики» в поисковике выпадало наше приложение, чтобы мы могли войти в перечень ОМС и ДМС. Дать людям возможность восстанавливать мимику и лечиться вне зависимости от того, где ты находишься, потому что Россия — большая страна. Хочется, чтобы каждый человек, который столкнулся с этой проблемой, мог получить возможность пользоваться нашим приложением» — признается Денис, — «Сейчас мир поменялся, и наука — это не скучное изучение цифр, сидение в библиотеке, изучение непонятных тем. Я же ученый нового поколения, и могу сказать, что сейчас наука — про креативность, про людей, про их безумные идеи, которые они воплощают и делают этот мир лучше».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter