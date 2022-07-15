Новосибирский дизайнер Полунина ворвалась в высокую моду, начиная с платьев для кукол

Новосибирский дизайнер Полунина ворвалась в высокую моду, начиная с платьев для кукол
Новосибирский дизайнер Полунина ворвалась в высокую моду, начиная с платьев для кукол
Вчера, 13:26ОбществоФото: Горсайт
Дизайнер из Новосибирска Анастасия Полунина создала свой бренд одежды и прославилась на Московской неделе моды-2022. Простотой и уникальностью девушка покорила мир высокой моды.

Анастасия создают эксклюзивную одежду под брендом Nastya Polunina. Её коллекции просты и в то же время элегантны, а главным направлением является – повседневность.

В детстве маленькая Настя рисовала эскизы в альбоме, а потом вместе с бабушкой шила платья для кукол. С возрастом увлечение стало профессией мечты, цитирует собеседницу Горсайт.

У дизайнера есть шоурум в Новосибирске, а также интернет-магазин во «ВКонтакте». Футболки из новой коллекции la Lune, посвященной картам Таро, стоят от 4900 рублей. Дороже юбки и жакеты (от 11 000 рублей).

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