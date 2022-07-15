Новосибирский дизайнер Полунина ворвалась в высокую моду, начиная с платьев для кукол

Анастасия создают эксклюзивную одежду под брендом Nastya Polunina. Её коллекции просты и в то же время элегантны, а главным направлением является – повседневность.
В детстве маленькая Настя рисовала эскизы в альбоме, а потом вместе с бабушкой шила платья для кукол. С возрастом увлечение стало профессией мечты, цитирует собеседницу Горсайт.
У дизайнера есть шоурум в Новосибирске, а также интернет-магазин во «ВКонтакте». Футболки из новой коллекции la Lune, посвященной картам Таро, стоят от 4900 рублей. Дороже юбки и жакеты (от 11 000 рублей).