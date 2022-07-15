Новосибирский дизайнер Полунина ворвалась в высокую моду, начиная с платьев для кукол

У дизайнера есть шоурум в Новосибирске, а также интернет-магазин во «ВКонтакте». Футболки из новой коллекции la Lune, посвященной картам Таро, стоят от 4900 рублей. Дороже юбки и жакеты (от 11 000 рублей).