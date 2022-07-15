Александра Бучмана прочат в новые прокуроры Новосибирской области

Александра Бучмана прочат в новые прокуроры Новосибирской области
Александра Бучмана прочат в новые прокуроры Новосибирской области
Вчера, 11:52ОбществоФото: Прокуратура Амурской области
В Новосибирской области в прокуратуре возможно произойдут кадровые изменения. Ходят слухи, что прокурором назначат Александр Бучмана.

С 2020 года Александр Бучман возглавлял прокуратуру Амурской области. В органах он трудится с 2005 года, сообщает «Сибкрай.ру» со ссылкой на собственный источник.

"Александр Бучман родился в 1983 году, окончил Московский институт права, с 2005 года работал следователем, помощником и заместителем прокурора Оренбурга, занимал посты межрайонного прокурора в Калининградской области, первого заместителя прокурора Краснодарского края и прокурора Амурской области. Перевода Бучмана в Новосибирск можно ожидать в ближайшее время, а пока - изучить стиль его работы на Дальнем Востоке", - сообщается в одном из Телеграм-каналов.

Напомним, что Яков Хорошев стал прокурором Новосибирской области в 2019 году. Срок всех полномочий прокуроров в РФ составляет 5 лет.

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