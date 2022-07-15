Уникальный проект федерального уровня реализуется в Новосибирской области

«Новосибирск – общепризнанный многофункциональный медицинский и логистический центр Сибири. Мои коллеги из минстроя региона, территориального Управления Росимущества, органов местного самоуправления нашли достаточно оперативно территорию для строительства такого нужного для нашего региона и всей Сибири объекта. Сегодня здесь вовсю кипит работа. Подрядчик демонстрирует чёткую организацию работ, высокую квалификацию и опыт. И подтверждает: летом 2024 года центр уже заработает. Это 300 круглогодично действующих, уникальных реабилитационных мест для проживания детей с особенностями развития, вместе с родителями, 800 рабочих мест, новые компетенции, новые специалисты, которых в Новосибирской области, может быть, раньше никогда не было – объект важнейший», – подчеркнул глава региона.