В Новосибирск придут дожди и похолодает до +20 градусов до 18 июля

Синоптики предупредили о надвигающемся холодном циклоне, из-за которого температура воздуха в Новосибирске не будет больше +20 градусов до 18 июля. Информацию предоставили в региональном Гидрометцентре.

В субботу, 16 июля, погода будет не холодная и без осадков. Днем температура воздуха составит около +25 градусов, а вот ночью будет около +12 градусов. При этом ветра сильного не будет – до 8 метров в секунду. В воскресенье, 17 июля, тоже не будет много осадков, но местами все-таки может пройти небольшой дождь или гроза. Ветер будет около 9 метров в секунду с порывами до 14 м/с. В вечернее время будет до +15 градусов, а вот днем умеренная температура до +22 градусов. В понедельник, 18 июля, больше всего вероятен кратковременный дождь и гроза. Ветер будет на том же уровне, как и прошлый день. Температура ночью будет в среднем +14 градусов, а днем около +20-25 градусов.

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