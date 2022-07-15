Выплата 10000 рублей школьникам на сборы к учебе к 1 сентября 2022: последние новости

Родители получают выплату по 10000 рублей на сбор детей от 6 до 17 лет к школе с 2021 года. Будет ли подобная помощь в 2022-м пока неизвестно, но можно предположить, что эта мера, озвученная президентом РФ Владимиром Путиным ранее, вошла в традицию и скоро её анонсируют. А почему, расскажем в материале Atas.info.

В прошлом году на школьников выделяли по 10 тысяч рублей из-за пандемии коронавируса. Сложная эпидемиологическая ситуация повлияла на финансы и благополучие многих семей, и что бы как-то помочь власти России ввели меры соцподдержки – это ежемесячные детские пособия, разовые выплаты, включая на подготовку ребенка к школе. На эти деньги родители должны покупать форму, учебники, канцелярию и другие принадлежности. Когда объявят о выплате 10 000 рублей на сборы детей к школе: В 2022 году страна столкнулась с санкциями, которые повлияли на экономическую ситуацию. В поддержку россиян глава государства приказал дополнительно индексировать пенсии, социальные выплаты и зарплаты бюджетников. Родители детей до 17 лет продолжают получать каждый месяц пособия в размере от 50 до 100% от прожиточного минимума. Они надеются на выплату денег на каждого ребенка для подготовки к школе, как это было год назад. Правительства РФ пока не анонсировало пособия для школьников, но с учетом известных событий – есть шанс, что скоро о ней объявят. Президент заявил об этой выплате в июле 2021 года на экономическом форуме, а оформлять её начали родители уже со 2 августа. К тому, же тогда Владимир Путин упомянул, что семьи будут получать поддержку от государства ежемесячно и ежегодно. Для этого он приказал создать целую систему материальной помощи. «В ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, тоже ещё раз подчеркну. В целом темп того, что надо делать, понятен, и, конечно, мы должны будем делать это начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша, и вплоть до окончания ребёнком школы», - цитирует слова президента РФ сайт kremlin.ru. Кто может сейчас получить выплату для сбора детей к школе: В каждом регионе работает адресная поддержка малоимущих семей, которые нуждаются в помощи перед школьной порой. В зависимости от субъекта им выделяют до 5000 рублей на принадлежности к учебе ребенка. Для ознакомления можно обратиться в областные министерства социального развития, либо центры соцзащиты.

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