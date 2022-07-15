Яркий фестиваль красок-2022 состоится под Новосибирском 16 июля

Фестиваль красок пройдет 16 июля 2022 года в Парке отдыха «Звезда» под Новосибирском. Сибиряков приглашают покидаться цветной пылью друг в друга и потанцевать на мыльной вечеринке.

Впервые с начала пандемии новосибирцам устроят по традиции самый яркий фестиваль красок. Гостей будут ждать в 13:00 на пляже в районе Бердского тупика. Организаторы обещают 5 часов веселья и танцев по популярную музыку. Красочные флешмобы с обсыпанием цветной пылью и пенную вечеринку. «Можно взять пледы, надувные матрасы, а блестки и краску взять на месте. Будем плавать, загорать и мазаться краской. Пускают всех, в любом возрасте», - уточнили организаторы в соцсетях. Праздничная программа завершится в 18:00.

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