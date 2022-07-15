Житель Новосибирска может питаться 210 порциями шаурмы в месяц

Новосибирск выбился в число лидеров мегаполисов по числу киосков с шаурмой. По аналитике 2ГИС, один житель столицы Сибири может купить себе в месяц 210 порций этого блюда восточной кухни из-за её стоимости.

Специалисты компании провели исследования шаурмы в 16 городах-миллионниках страны и выяснили, где шаурма самая вкусная и какие цены. Самая дорогая шаурма оказалась в Москве – почти 300 рублей, дешевле на 30 руб. в Питере. При этом в Новосибирске в среднем стоит 210 рублей, а в соседнем Омске – 189. На основе ценника и средних зарплат аналитикам удалось узнать, что житель Москвы может позволить себе 406 порций шаурмы в месяц, а новосибирце – 210. После столицы России стоит Красноярск с 319 порциями мяса в лаваше. Примечательно, что шаверма, по данным 2ГИС, в Новосибирске средняя по вкусу (3,4 балла из 5). Самая сочная в Самаре – 3,8.

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