Золотые украшения задержали при отправке в Китай таможенники в Новосибирске

Золотые украшения задержали при отправке в Китай таможенники в Новосибирске
Золотые украшения задержали при отправке в Китай таможенники в Новосибирске
Вчера, 11:39ОбществоФото: Сибирское таможенное управление
Новосибирские таможенники вскрыли посылку в Китай и нашли в ней украшения из золота, а также полудрагоценных камней. Все ювелирные изделия составили в сумме более 350 тысяч рублей.

По информации таможни, посылку в КНР отправила 24-летняя жительница Иркутска из Томска. В коробку она упаковала более 100 серег, колец, кулонов, бус из золота и серебра. Некоторые украшения состояли из натуральных самоцветов.

«Ювелирные изделия не были задекларированы, поэтому их изъяли, а на сибирячку возбудили дело. Ей может грозить штраф до 2-кратного размера всех товаров. Стоит отметить, подобные правонарушения встречаются очень часто», - сказал замначальника Сибирской оперативной таможни Сергей Бондарев.

В ведомстве отметили, что в 2022 году уже зафиксировано 1752 таких случая. Большая часть – это вывоз алкоголя и сигарет.

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