«20 главных событий России за 20 лет»: цифровизация жизни

Так самый известный в стране сервис — это портал Госуслуг. Здесь можно получить доступ к огромному количеству сервисов, получить массу справок, подать заявления, записаться на прием, и многое другое. Вот только краткий список услуг: можно заказать оформление паспорта гражданина или загранпаспорта, записаться на прием к врачу, узнать о штрафах ГИБДД, получить информацию о налогах, заказать справку о судимости, оплатить услуги ЖКХ, записать ребенка в детский сад или школу, подать налоговую декларации и многое другое. Сайт ГИБДД — полезный сервис для автомобилистов. Здесь можно не только проверить наличие штрафов, но и проверить собственников авто, историю владения, а так же подавать заявления на регистрацию и другие операции с вашим авто.