Танковый биатлон 2022 года: расписание гонок и страны участники

Международные соревнования «Танковый биатлон» проходят с 13 по 27 августа уже в десятый раз на военном полигоне под Москвой. Расписание гонок на неделю и страны участники – в материале Atas.info.

Участие в необычном конкурсе будут принимать команды из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Они будут сражаться в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем. В первый дивизион вошли 10 сборных: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан. Во втором дивизионе будут соревноваться сборные Абхазии, Армении, Зимбабве, Ирана, Лаоса, Мали, Мьянмы, Сирии, Судана, Таджикистана и Южной Осетии.

Расписание «Танковый биатлон»-2022 с 15 по 21 августа 15 августа (понедельник) 13.00 - 14.00 – Открытие «АрМИ-2022» и конкурса «Танковый биатлон» 16.00 - 16.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 4 заезд (1 дивизион) * в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц 16 августа (вторник) 10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 5 заезд (1 дивизион) * в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц 17 августа (среда) 10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 4 заезд (2 дивизион) * в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц 18 августа (четверг) 10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 6 заезд (1 дивизион) 11.00 - 11.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 5 заезд (2 дивизион) * в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц 19 августа (пятница) 10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 7 заезд (1 дивизион) 11.00 - 11.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 6 заезд (2 дивизион) * в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц 20 августа (суббота) 10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 8 заезд (1 дивизион) 11.00 - 11.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 7 заезд (2 дивизион) * в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц 21 августа (воскресенье) 10.00 - 10.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 9 заезд (1 дивизион) 11.00 - 11.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 8 заезд (2 дивизион) 12.00 - 12.40 – ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса. Индивидуальная гонка 9 заезд (2 дивизион) * в каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу от четырех стран-участниц.

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