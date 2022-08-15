Вирусолог из Новосибирска Нетесов рассказал, насколько «дельтакрон» опасен для людей

Российские ученые обнаружили субвариант коронавируса «дельтакрон», который уже успел напугать людей. Вирусолог из Новосибирска Сергей Нетесов объяснил, что он не настолько опасен, а сейчас пока непонятно, смесь «омикрона» и «дельты» он или нет.

Научный работник считает, что пока не определена последовательность генома, гибрид двух штаммов это или нет – предстоит только изучить. В настоящее время этот субвариант должен быть интересен только ученым, а простым людям беспокоиться не о чем. «Сейчас нет оснований, что случаи заболевания, вызванные им, будут протекать в тяжелой форме», - добавил Нетесов. Все больные перенесли вирус очень легко и даже не слегли в больницу, пишет «АиФ-Новосибирск». Он отметил, что подобных субвариантов за все время пандемии было обнаружено несколько десятков или сотен, но они все были не опасны.

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