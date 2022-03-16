Автомобили с продажей сахара на капоте появились в Новосибирской области

Сахарные спекулянты появились в Новосибирской области – они продают дефицитный сахар по завышенным ценам. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Автомобиль с тремя мешками сахара на капоте был замечен в Карасуке Новосибирской области – он продавал сахар по 750 рублей за мешок.
Новосибирцы высказались в комментариях против действий таких «торгашей», ведь они наживаются на простых гражданах в такое тяжелое кризисное время – их предложили избивать палками или заключать под стражу.
Напомним, что кондитеры пожаловались в министерство промышленности Новосибирской области на поставки сахара и ростом цен на товар. Минимальная цена за килограмм составляет на данный момент 60,37 рублей.