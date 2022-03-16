Геймеры из Новосибирска скорбят об отмене S.T.A.L.K.E.R. 2 в России

Украинская студия разработчиков GSC Game World официально заявила об отмене игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (Сердце Чернобыля) в России 14 марта 2022 года. Решение приняли из-за ситуации на Украине. Как на эту новость отреагировали российские, в том числе новосибирские геймеры – в материале Atas.info.

События на Украине изменили жизнь многих россиян, под удар попали и гейм-сообщества. Большим потрясением для геймеров стали новости о закрытии продаж в России любимых игр. В частности, ушли с нашего рынка студии Bethesda, Microsoft, также Activision Blizzard, подарившая нам Call of Duty и World of Warcraft, а Electronic Arts оставила фанатов без Battlefield и FIFA. Теперь игроки рискуют остаться без самой ожидаемой игры 2022 года - «S.T.A.L.K.E.R.2: Сердце Чернобыля». На официальной странице студии GSC объявлено, что «Сталкер 2» не будут продавать в России. К тому же, разработку шутера вовсе приостановили. «К этой ситуации многие, как и я, относятся двойственно. Не зря игру называют Ждалкер, первая часть «Тень Чернобыля» вместо обещанного 2004 года, вышла в 2007. В 2012 году Сталкер 2 вообще отменили, лишь пару лет назад возобновили разработку. Так что мы к этой суматохе привыкли», - рассказал Atas.info геймер из Новосибирска Дмитрий. Фото: официальная группа S.T.A.L.K.E.R./Вконтакте Геймеры начнут пиратить и покупать через VPN Фанаты франшизы добавляют, что всегда были вне политики. Они просто хотят играть, не вникая в политику. Многие уже заявили, что будут надеяться на лучшее, а при худшем варианте искать ресурсы для покупки или скачивания игры. «Владельцы Xbox точно купят игру через Аргентину, ПК-геймеры скачают в интернете. На PlayStation тоже есть свои пути обхода, в 2019 году запрет продажи очередной Call of Duty никак не повлиял», - отметил собеседник. Новосибирец Максим признался, что не беспокоится из-за отмены второго Сталкера. Он оптимистично верит, что разработчики не бросят своих фанов. «Конфликт поутихнет и всё станет, как было прежде. Я лично в это верю. Мы ждали выход второй части серии 13 лет. Будет печально, если придётся столько же ждать. На крайний случай скачаем, как-нибудь обойдём блокировку. Повсюду об этом уже говорят стримеры – способ заполучить её найдём. Будет немного проблемно, если игра выйдет только на украинском языке», - поделился мнением сибиряк. Тем временем, один из авторов модов для S.T.A.L.K.E.R. заявил о прекращении поддержки старых игр серии, в которые многие годы играли фанаты. Однако он уточнил, что бросать комьюнити Братства Зоны ему бы не хотелось - в этом ему нужна поддержка. «Сейчас у меня нет такого желания. Как и нет желания продолжать заниматься моддингом на Сталкер в подобной атмосфере, подогреваемой не "снизу", но "сверху". Буду честен с вами - я не знаю, какой дорогой сейчас идти. Поэтому очень хочу посоветоваться с вами. Готовы ли вы поддержать меня морально и, возможно, финансово, пусть я никогда не просил от вас ни копейки? Готовы ли вы вновь ждать? Готовы ли вы рискнуть?», - цитирует модмейкера паблик AP-PRO: S.T.A.L.K.E.R. News во «Вконтакте». Представители студии GSC Game World добавили, что игра не будет доступна даже тем пользователям, которые сделали предзаказ. Они просят обратиться в магазины для возврата средств.

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