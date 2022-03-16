Призыв из запаса 2022: до какого возраста призывают военнообязанных в России

Таблицу граничного призывного возраста для рядовых и офицеров запаса по разрядам публикует Atas.info. Призвать из запаса на военные сборы могут любого военнообязанного, но чаще это касается запасников 1 разряда. Прошедших военные сборы могут первыми призвать в случае объявления всеобщей мобилизации.

Указ Президента Российской Федерации «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году» был опубликован 18 февраля. В нем не указан возраст запасников и резервистов, призываемых на сборы. «Но обычно повестки из военкоматов главным образом получают люди, которым не больше (или чуть больше) 35 лет», - информирует «Комсомольская правда». То есть чаще всего на сборы привлекаются военнообязанные запасники 1 разряда. Призвать на сборы могут и представителей профессий, востребованных в вооруженных силах: специалистов железнодорожных и инженерных подразделений, связистов и т.д. В таких случаях возраст вряд ли играет роль. Предельный возраст пребывания в воинском запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов - до 50 лет. Младшие офицеры остаются в запасе до 60 лет. Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга, полковники, капитаны 1 ранга – до 65 лет. Существуют резервисты. Это военнослужащие, которые после демобилизации заключают с военкоматом контракт, находятся в резерве, получают за это выплаты, и регулярно проходят переподготовку по своей специальности. Они обязаны встать в строй по первому требованию. Эксперты считают, что в случае объявления всеобщей мобилизации в России в первую очередь будет призван оплачиваемый резерв. Это молодые люди, которые проходят подготовку в военных учебных заведениях или воинских частях. Далее мобилизуют первый разряд запаса — в первую очередь тех, кто за последние два года проходил подготовку на военных сборах. Кстати, отметим, что Президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что в России нет планов объявления всеобщей мобилизации в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Фото: Медиахолдинг1Mi Продолжительность военных сборов - не более 2-х месяцев. Гражданин не должен находиться на войсковых учениях больше 12-ти месяцев за весь период. На военные сборы не призываю граждан имеющих освобождение по здоровью. Освобождены от призыва гражданские служащие правоохранительных органов, таможни, пожарной службы. Граждане имеющие бронь от органов госвласти. Не подлежат призыву служащие авиационного транспорта, железной дороги, судов морского и речного флота. Многодетных отцов и тех, у кого жена беременна. Какие меры будут принято по закону, в случае объявление Президентом РФ военного положения – читайте в материале Atas.info.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter