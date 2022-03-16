Регистрация в Россграм: как скачать аналог Instagram на официальном сайте

Аналог соцсети Instagram под названием «Россграм» начнет работать уже 28 марта – это приложение можно будет скачать на Android и IOS

Российский аналог сайта Инстаграм – «Россграм», копирующий функционал и дизайн известной соцсети, будет запущен уже 28 марта 2022 года на платформах Android и IOS. Первый доступ к «Россграм» получат топовые блогеры, спонсоры и инвесторы. Обычные пользователи смогут зарегистрироваться на сайте с апреля 2022 года. В данный момент можно заполнить форму на официальном сайте будущей социальной сети для оповещения о начале работы. Главная страница сайта на 16 марта 2022 года. Фото: Россграм В социальной сети будут добавлены дополнительные способы для монетизации пользователей – платный доступ к контенту на примере OnlyFans, функция донатов и реферальная программа. Также можно будет перенести данные из оригинального Instagram. Создателям сайта стали сокурсник Павла Дурова (создателя «ВКонтакте» и Telegram) Александр Зобов и предприниматель Кирилл Филимонов. Напомним, что Генпрокуратура РФ попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России – ей принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter