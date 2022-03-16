Регистрация в Россграм: как скачать аналог Instagram на официальном сайте

Регистрация в Россграм: как скачать аналог Instagram на официальном сайте
Регистрация в Россграм: как скачать аналог Instagram на официальном сайте
Сегодня, 17:39ОбществоАлександр КондратьевФото: РоссграмКак будет выглядеть "Россграм" - российский аналог Instagram.
Аналог соцсети Instagram под названием «Россграм» начнет работать уже 28 марта – это приложение можно будет скачать на Android и IOS

Российский аналог сайта Инстаграм – «Россграм», копирующий функционал и дизайн известной соцсети, будет запущен уже 28 марта 2022 года на платформах Android и IOS.

Первый доступ к «Россграм» получат топовые блогеры, спонсоры и инвесторы. Обычные пользователи смогут зарегистрироваться на сайте с апреля 2022 года. В данный момент можно заполнить форму на официальном сайте будущей социальной сети для оповещения о начале работы.

Главная страница сайта на 16 марта 2022 года.
Фото:Россграм

В социальной сети будут добавлены дополнительные способы для монетизации пользователей – платный доступ к контенту на примере OnlyFans, функция донатов и реферальная программа. Также можно будет перенести данные из оригинального Instagram.

Создателям сайта стали сокурсник Павла Дурова (создателя «ВКонтакте» и Telegram) Александр Зобов и предприниматель Кирилл Филимонов.

Напомним, что Генпрокуратура РФ попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России – ей принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook.

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