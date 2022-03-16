Весеннее равноденствие наступит в Новосибирске 20 марта

День весеннего равноденствия выпадает на 20 марта 2022 года. В этот день наступает астрономическая весна.
Согласно данным википедии, в равноденствие центр Солнца пересекает небесный экватор. Таким образом огненный шар переходит из южного полушария в северное. В Новосибирске этот момент наступит в 22:33.
День весеннего равноденствия ассоциируется с наступлением весеннего тепла, увеличивается световой день. У древних народов считалось, что в этот день природа просыпается.
Отметим также, что стоит различать весеннее и осеннее равноденствие.