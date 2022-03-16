Весеннее равноденствие наступит в Новосибирске 20 марта

Весеннее равноденствие наступит в Новосибирске 20 марта
Весеннее равноденствие наступит в Новосибирске 20 марта
Сегодня, 07:33ОбществоФото: pixabay.com
В дни равноденствия день почти равен ночи.

День весеннего равноденствия выпадает на 20 марта 2022 года. В этот день наступает астрономическая весна.

Согласно данным википедии, в равноденствие центр Солнца пересекает небесный экватор. Таким образом огненный шар переходит из южного полушария в северное. В Новосибирске этот момент наступит в 22:33.

День весеннего равноденствия ассоциируется с наступлением весеннего тепла, увеличивается световой день. У древних народов считалось, что в этот день природа просыпается.

Отметим также, что стоит различать весеннее и осеннее равноденствие.

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