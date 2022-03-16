Весенний призыв 2022 – актуальный список отсрочек, оставшихся в законе

Весенний призыв начинается с середины весны и продлится до середины лета в России. В связи с введением поправок в закон о военной службе призывники обязаны будут являться сами в военкоматы даже без получения повестки.
Когда начинается весенний призыв в армию в 2022 году?
Военный призыв проходит в РФ два раза в год – с 1 апреля по 15 июля, а следующий с 1 октября по 31 декабря. Жители Крайнего Севера призываются на месяц позже, педагогические работники только с 1 мая, жители сёл, работающие на посевной и уборочной кампаниях только с 15 октября.
Призываются все граждане мужского пола от 18 до 27 лет на годовую службу в армию. Повестку теперь присылают по почте, а если призывник её не получил, то он должен сам явиться в военкомат к следующему призыву. Уклонистам грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 328 УК РФ: штраф до 200 тысяч рублей, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.
Категории, которые годны для призыва в армию РФ
Медицинская комиссия определяет готовность призывника к службе в армии, в неё входят – терапевт, окулист, отоларинголог, стоматолог, невролог, хирург и психиатр. После прохождения призывнику определяется годность:
Кого не возьмут в армию в России в 2022 году
В этом году от призыва будут освобождены следующие граждане:
Актуальный список отсрочек от армии в 2022 году
Отсрочка от службы положена данным лицам:
Напомним, что с 1 апреля призывники могут ждать повестку из военкомата. Но правила весеннего призыва в 2022 году существенно изменятся. До сих пор повестка по закону вручалась призывнику лично в руки, другие люди не имели права ее получать. Теперь ситуация упростится.