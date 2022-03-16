Весенний призыв 2022 – актуальный список отсрочек, оставшихся в законе

Весенний призыв 2022 – актуальный список отсрочек, оставшихся в законе
Весенний призыв 2022 – актуальный список отсрочек, оставшихся в законе
Сегодня, 13:58ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Когда начинается военный призыв в России в 2022 году, как получить отсрочку и какие действуют после принятия нового закона – в материале Atas.info

Весенний призыв начинается с середины весны и продлится до середины лета в России. В связи с введением поправок в закон о военной службе призывники обязаны будут являться сами в военкоматы даже без получения повестки.

Когда начинается весенний призыв в армию в 2022 году?

Военный призыв проходит в РФ два раза в год – с 1 апреля по 15 июля, а следующий с 1 октября по 31 декабря. Жители Крайнего Севера призываются на месяц позже, педагогические работники только с 1 мая, жители сёл, работающие на посевной и уборочной кампаниях только с 15 октября.

Призываются все граждане мужского пола от 18 до 27 лет на годовую службу в армию. Повестку теперь присылают по почте, а если призывник её не получил, то он должен сам явиться в военкомат к следующему призыву. Уклонистам грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 328 УК РФ: штраф до 200 тысяч рублей, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.

Категории, которые годны для призыва в армию РФ

Медицинская комиссия определяет готовность призывника к службе в армии, в неё входят – терапевт, окулист, отоларинголог, стоматолог, невролог, хирург и психиатр. После прохождения призывнику определяется годность:

  • «А» — здоров, может служить в любых войсках;
  • «Б» — имеет незначительные проблемы со здоровьем, годен с ограничениями (по роду войск);
  • «В» — имеет серьезные проблемы со здоровьем, подлежит призыву только в военное время;
  • «Г» — временно не подлежит призыву по состоянию здоровья, получает отсрочку на 6 или 12 месяцев;
  • «Д» — состояние здоровья не позволяет служить.

Кого не возьмут в армию в России в 2022 году

В этом году от призыва будут освобождены следующие граждане:

  • кандидаты и доктора наук;
  • условно осужденные;
  • находящиеся под следствием;
  • имеющие судимость;
  • а также близкие родственники военнослужащих, которые погибли при исполнении.

Актуальный список отсрочек от армии в 2022 году

Отсрочка от службы положена данным лицам:

  • студентам, обучающимся на очных отделениях;
  • депутатам, сотрудникам МЧС, МВД и ФСБ;
  • Работникам IT-компаний;
  • опекунам несовершеннолетних;
  • тем, кто ухаживает за близким родственником;
  • отцам-одиночкам;
  • отцам двух и более детей;
  • отцам детей-инвалидов до трех лет;
  • а также мужчинам, чья жена носит второго ребенка (срок более 26 недель).

Напомним, что с 1 апреля призывники могут ждать повестку из военкомата. Но правила весеннего призыва в 2022 году существенно изменятся. До сих пор повестка по закону вручалась призывнику лично в руки, другие люди не имели права ее получать. Теперь ситуация упростится.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы