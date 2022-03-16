Весенний призыв 2022 – актуальный список отсрочек, оставшихся в законе

Призываются все граждане мужского пола от 18 до 27 лет на годовую службу в армию. Повестку теперь присылают по почте, а если призывник её не получил, то он должен сам явиться в военкомат к следующему призыву. Уклонистам грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 328 УК РФ: штраф до 200 тысяч рублей, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.