Весенний призыв в армию РФ в 2022 году – какого числа начинается

Текст указа стандартный. «Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», постановляю: Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе», - сказано на официальном сайте Президента РФ.