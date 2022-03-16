Весенний призыв в армию РФ в 2022 году – какого числа начинается

На военную службу призывают мужчин от 18 до 27 лет, срок службы — один год. Обычно в весенний призыв уходили служить около 135 тысяч молодых россиян. Сроки весеннего призыва ежегодно с 1 апреля по 15 июля, осенний призыв — с 1 октября по 31 декабря.
Указ о призыве на службу подписывает Президент РФ. Последние три года Владимир Путин подписывал соответствующий указ в самом конце марта.
2021 – указ подписан 29 марта.
2020 - указ подписан 30 марта.
2019 – указ подписан 30 марта.
Текст указа стандартный. «Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», постановляю: Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе», - сказано на официальном сайте Президента РФ.
Таким образом, уже с 1 апреля призывники могут ждать повестку из военкомата. Но правила весеннего призыва в 2022 году существенно изменятся. До сих пор повестка по закону вручалась призывнику лично в руки, другие люди не имели права ее получать. Теперь ситуация упростится.
16 марта 2022 Госдума РФ примет поправки в закон о «О воинской обязанности и военной службе», в окончательном, третьем чтении. Согласно поправкам, призывник обязан сам прибыть в военкомат, до окончания призыва, даже если повестка ему не пришла. Ожидается, что военкоматы начнут отправлять повестки заказными письмами.