Весенний призыв в армию РФ в 2022 году – какого числа начинается

Весенний призыв в армию РФ в 2022 году – какого числа начинается
Весенний призыв в армию РФ в 2022 году – какого числа начинается
Сегодня, 07:03ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Весенний призыв в России в 2022 году – когда начинается

Президент Владимир Путин объявляет о весеннем призыве в вооруженные силы РФ ежегодно в последних числах марта. Сроки призыва всегда обозначены в указе: призыв начинается 1 апреля, дата окончания - 15 июля.

На военную службу призывают мужчин от 18 до 27 лет, срок службы — один год. Обычно в весенний призыв уходили служить около 135 тысяч молодых россиян. Сроки весеннего призыва ежегодно с 1 апреля по 15 июля, осенний призыв — с 1 октября по 31 декабря.

Указ о призыве на службу подписывает Президент РФ. Последние три года Владимир Путин подписывал соответствующий указ в самом конце марта.

2021 – указ подписан 29 марта.

2020 - указ подписан 30 марта.

2019 – указ подписан 30 марта.

Текст указа стандартный. «Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», постановляю: Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе», - сказано на официальном сайте Президента РФ.

Таким образом, уже с 1 апреля призывники могут ждать повестку из военкомата. Но правила весеннего призыва в 2022 году существенно изменятся. До сих пор повестка по закону вручалась призывнику лично в руки, другие люди не имели права ее получать. Теперь ситуация упростится.

16 марта 2022 Госдума РФ примет поправки в закон о «О воинской обязанности и военной службе», в окончательном, третьем чтении. Согласно поправкам, призывник обязан сам прибыть в военкомат, до окончания призыва, даже если повестка ему не пришла. Ожидается, что военкоматы начнут отправлять повестки заказными письмами.

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