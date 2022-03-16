Все выплаты ветеранам боевых действий 2022, включая участников спецоперации

Участники спецоперации России на Украине получат статус ветеранов боевых действий. Рассказываем, на какие выплаты, пенсии и льготы они могут претендовать в 2022 году.

Участники спецоперации России на Украине получат статус ветеранов боевых действий. Рассказываем, на какие выплаты, пенсии и льготы они могут претендовать в 2022 году. Ветераны боевых действий освобождаются от уплаты налога на имущество, за исключением помещения для предпринимательской деятельности. Также для них снижен земельный налог по величине кадастровой стоимости 600 кв.м. земельного участка. Кроме того, ветеранам из ряда регионов России, включая Новосибирскую область, доступны льготы по транспортному налогу и оплате ЖКХ. Также они могут претендовать на единовременную выплату при покупке жилья. В 2022 году размер ежемесячной выплаты ветеранам боевых действий составляет 3481,85 рублей. Инвалидам войны положено денежное довольствие в размере 6328,41 рублей. Все зачисления не облагаются НДФЛ. Ветераны имеют право на получение бесплатных лекарств и путёвок в санаторий. Пенсию будут начислять по повышенному коэффициенту – до 300% расчётного размера пенсии, также их ожидает надбавка на страховую часть. Какие выплаты положены семье военнослужащего в 2022 году Полномочный представитель ребёнка военного, погибшего вследствие боевой травмы, претендует на ежемесячное пособие в размере 2 565 рублей. Также положена ежегодная путёвка в детский лагерь. Члены семьи ветерана с инвалидностью I группы и погибшего имеют право получать 19 980,06 рублей каждый месяц. Компенсация военным II группы полагается 9 990,02 рублей, а III группы - 3 996,01 рублей.

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