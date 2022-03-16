Выставка «#CвоихНеБросаем» откроется 16 марта в Новосибирске

На стендах фото сопровождают надписи. Авторы указывают даты и события, которые происходили в этот период. К примеру, «2014–2017. Украинская хунта начала этническую чистку». Также есть стенды только с текстом на черном фоне: «Мирные жители Донецкой и Луганской республик гибнут от ракетных ударов».