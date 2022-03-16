Выставка «#CвоихНеБросаем» откроется 16 марта в Новосибирске

Патриотическая выставка «#CвоихНеБросаем» откроется у кинотеатра «Победа» в Новосибирске с 16 марта.
Арт-объекты появились на площадке перед зданием еще вчера, 15 марта, но торжественное открытие запланировано на 14:00 в среду.
На стендах фото сопровождают надписи. Авторы указывают даты и события, которые происходили в этот период. К примеру, «2014–2017. Украинская хунта начала этническую чистку». Также есть стенды только с текстом на черном фоне: «Мирные жители Донецкой и Луганской республик гибнут от ракетных ударов».
В сообщении говорится, что на открытии соберутся чиновники, депутаты, представители военно-исторических сообществ и министерств.
На площадке установили более десятка стендов с информацией о спецоперации и событиях, которые этому предшествовали.