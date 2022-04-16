Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Новосибирска в Анапу

Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Новосибирска в Анапу
Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Новосибирска в Анапу
Сегодня, 16:13ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Полеты в Анапу отменены из девяти городов России.

С июня по сентябрь авиакомпания «Победа» не будет осуществлять полеты из Новосибирска и ещё восьми городов в Анапу. Об этом говорится на сайте компании.

Авиарейсы отменили в Анапу из Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска. Решением послужило влияние нескольких факторов, отметили в «Победа».

Авиакомпания предлагает пассажирам полный возврат денег за билеты. Средства вернутся в течении недели.

Стоит отметить, полеты в Анапу доступны из аэропорта Толмачево авиакомпанией S7.

Ранее Atas.info писал, в какие страны лучше не лететь новосибирцам на майские праздники, ведь там могут избить.

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