Депутат Заксобрания Панферов призвал запретить электросамокаты в Новосибирске

Андрей Панферов потребовал не подписывать с кикшеринговыми компаниями соглашений в целях безопасности горожан. Кроме того, он напомнил, что в 2021 году с участием транспортного «гаджета» в Новосибирске произошло 24 ДТП, одно из которых – с летальным исходом, шесть – с тяжелыми травмами. Этот вопрос он предложил поднять на следующей сессии.