Депутат Заксобрания Панферов призвал запретить электросамокаты в Новосибирске

Депутат Заксобрания Панферов призвал запретить электросамокаты в Новосибирске
Депутат Заксобрания Панферов призвал запретить электросамокаты в Новосибирске
Сегодня, 15:13ОбществоФото: Фото со страницы Андрея Панферова "ВКонтакте"/Медиахолдинг 1М
Андрей Панферов предложил обсудить запрет электросамокатов в Новосибирске на следующей сессии Заксобрания.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов призвал мэра города Анатолия Локтя запретить электросамокаты. Ситуацию с самокатчиками он назвал «вакханалией» на своей странице «Вконтакте».

«Анатолий Евгеньевич, наведите порядок на дорогах и запретите электросамокаты в Новосибирске! Ведь стоит выйти на любую центральную улицу, и Вы увидите, как наши пешеходы на свой страх и риск вынуждены лавировать по тротуарам, чтобы не попасть под колёса оголтело несущихся самокатчиков», - написал Андрей Панферов.

Вице-спикер регионального Заксобрания дополнил, что в Новосибирске необходимо регулировать движение любого транспорта из-за плохого состояния дорог. А электросамокатчики могут пострадать сами или навредить пешеходам.

Андрей Панферов потребовал не подписывать с кикшеринговыми компаниями соглашений в целях безопасности горожан. Кроме того, он напомнил, что в 2021 году с участием транспортного «гаджета» в Новосибирске произошло 24 ДТП, одно из которых – с летальным исходом, шесть – с тяжелыми травмами. Этот вопрос он предложил поднять на следующей сессии.

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