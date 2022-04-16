"Самокат" сократил зону доставки по Новосибирску

Не все новосибирцы могут заказать еду по своему адресу, как это делали раньше. Дело в том, что сервис "Самокат" оптимизирует работу в новых условиях и уменьшает радиус доставки.

В основном нововведения коснутся жилых районов с частной застройкой, сообщает НГС. Доставка частично сокращена в Ленинском, Советском, Дзержинском, Калининском, Заельцовском, Октябрьском, Первомайском и Кировском районах. Как выяснилось, доставка перестанет работать в тех районах, откуда и так поступало мало заказов. При этом, доставка сохраняется даже в отдаленных районах. Но при условии, что оттуда всегда поступало много заказов. При этом сохранятся практически все дарксторы в городе. А курьеры-партнеры, которым теперь недоступен привычный формат, могут попробовать себя на других позициях.

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