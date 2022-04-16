В Венгеровском районе сгорела деревня

В Венгеровском районе сгорела деревня
В Венгеровском районе сгорела деревня
Сегодня, 11:46ОбществоФото: скриншот "Я из Венгерово"
Жуткие кадры пожара в деревне Серп и Молот в Венгеровском районе Новосибирской области попали в сеть. Пожарные и сельчане мужественно боролись с огнем, но четыре дома отстоять не удалось.

Из пятнадцати домов не удалось спасти четыре дома и квартиру, пояснили в ЕДДС Венгеровского района. Дома были нежилые, а вот в квартиру в двухквартирнике хозяйка приезжала.

Огонь буквально пожирал строения. Непростую ситуацию усиливал ветер. В это день его порывы доходили до 15 метров в секунду. Также Серп и Молот зарос сухостоем, что тоже было на руку огню. Жертв удалось избежать, а вот материального ущерба нет.

Между тем, предупреждение о высокой пожароопасности было разослано ГМЦ еще накануне. В Новосибирской области ожидается жаркая погода с сильным ветром.

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