В Венгеровском районе сгорела деревня

Из пятнадцати домов не удалось спасти четыре дома и квартиру, пояснили в ЕДДС Венгеровского района. Дома были нежилые, а вот в квартиру в двухквартирнике хозяйка приезжала.
Огонь буквально пожирал строения. Непростую ситуацию усиливал ветер. В это день его порывы доходили до 15 метров в секунду. Также Серп и Молот зарос сухостоем, что тоже было на руку огню. Жертв удалось избежать, а вот материального ущерба нет.
Между тем, предупреждение о высокой пожароопасности было разослано ГМЦ еще накануне. В Новосибирской области ожидается жаркая погода с сильным ветром.