«20 главных событий России за 20 лет»: Присоединение и интеграция Крыма

С момента воссоединения Крыма с Россией в республике появились более 40 новых объектов туристской инфраструктуры: музеи, парки развлечений и многое другое. Запущены программы поддержки отдыха в Крыму, такие как туристический кешбэк. Сейчас показатели турпотока в Крым превышают Украинский период. К 2018 году суммарный туристический поток в Крым с момента вхождения в состав России вырос на 76%. Республика преодолела исторический максимум по приему туристов за 27 лет. Республику посетили 6,8 млн туристов. В 2021 году количества туристов перевалило за отметку 9,5 миллионов в год. Не за горами следующая планка — 10 миллионов отдыхающих. Еще одна новинка — это появление зимнего туристического сезона, чего раньше никогда не было. Новый год в Крыму встречают до 200 тысяч Россиян.