Началась регистрация участников и журналистов на международный форум «Технопром-2022»

Началась регистрация участников и журналистов на международный форум «Технопром-2022»
Началась регистрация участников и журналистов на международный форум «Технопром-2022»
Вчера, 11:01ОбществоФото: Пресс-служба Правительства НСО
Стартовала регистрация участников и представителей средств массовой информации (СМИ) на IX Международный форум технологического развития «Технопром», который пройдет в Новосибирской области 23-26 августа 2022 года.

Международный форум технологического развития «Технопром-2022» пройдет в формате Российской научно-технологической недели, что позволит ему стать прорывной площадкой по внедрению новых отечественных научных разработок для решения задач импортозамещения и экономической независимости России. Соответствующее распоряжение 5 мая подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова, проведение «Технопрома» направлено на эффективное использование научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности. «В этом году работа «Технопрома» направлена в сугубо практическую плоскость для решения задач импортозамещения и достижения экономической независимости России. Форум станет настоящей прорывной площадкой для открытия и последующего внедрения лучших отечественных разработок в промышленность, сельское хозяйство, медицину и другие сферы. Задачи такого технологического прорыва поможет решить особый формат проведения – формат Российской научно-технологической недели. Сегодня важно показывать реальные результаты, сложившиеся в российской технологической практике, достойный ответ на западные санкции зависит от успехов в технологическом развитии по разным направлениям», – акцентировала Ирина Мануйлова.

Организаторами форума выступают Правительство Российской Федерации, Правительство Новосибирской области, Министерство высшего образования и науки РФ, СО РАН. Тема форума: «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России». Цель форума – содействие в обеспечении технологического суверенитета, устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации за счёт повышения технологической обеспеченности, развития национальной научной и промышленной инфраструктуры.

Заполнить заявку на участие и пройти аккредитацию представителям СМИ можно на официальном сайте форума «Технопром», где также представлена форма обратной связи для вопросов организаторам.

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