Началась регистрация участников и журналистов на международный форум «Технопром-2022»

Как прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова, проведение «Технопрома» направлено на эффективное использование научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности. «В этом году работа «Технопрома» направлена в сугубо практическую плоскость для решения задач импортозамещения и достижения экономической независимости России. Форум станет настоящей прорывной площадкой для открытия и последующего внедрения лучших отечественных разработок в промышленность, сельское хозяйство, медицину и другие сферы. Задачи такого технологического прорыва поможет решить особый формат проведения – формат Российской научно-технологической недели. Сегодня важно показывать реальные результаты, сложившиеся в российской технологической практике, достойный ответ на западные санкции зависит от успехов в технологическом развитии по разным направлениям», – акцентировала Ирина Мануйлова.